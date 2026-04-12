Draumark Atla gegn Motherwell: „Ég man ekkert hvað kom út úr mér“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 12. apríl 2026 09:00 Rikki G gæddi ótrúlegt mark Atla Jóhannssonar fyrir Stjörnuna gegn Motherwell miklu lífi með sinni lýsingu. sýn sport Eftirminnilegt sigurmark Atla Jóhannssonar fyrir Stjörnuna gegn Motherwell sumarið 2014 er til umfjöllunar í fimmta þætti Augnablikanna. Tímabilið 2014 var draumi líkast hjá Stjörnunni en liðið varð Íslandsmeistari án þess að tapa leik. Stjarnan vann einnig þrjú einvígi í forkeppni Evrópudeildarinnar og endaði á því að mæta ítalska stórveldinu Inter. Eitt af mörgum eftirminnilegum augnablikum hjá Stjörnunni sumarið 2014 var mark Atla gegn Motherwell. Í seinni hálfleik framlengingarinnar fékk Eyjamaðurinn boltann vinstra megin fyrir utan vítateiginn og lét vaða og boltinn fór í slána og inn. Þetta reyndist sigurmarkið í leiknum. Lýsing Ríkharðs Óskars Guðnasonar á markinu vakti mikla athygli en hann er, auk Atla, til viðtals í fimmta þætti Augnablikanna. „Ég man eiginlega ekkert eftir þessu, þegar boltinn fer í netið. Ég man ekkert hvað kom út úr mér. Ég sá það bara eftir á. Í miðri lýsingu, eftir markið, byrjaði síminn bara: ping, ping, ping. Alls konar skilaboð og töggin á Twitter. Þá áttaði ég mig á því; vá, hvað það voru margir að horfa,“ sagði Rikki er hann rifjaði lýsinguna upp. Klippa: Augnablikin - „Sjáiði þetta!!!“ Atli segir að markið gegn Motherwell sé eitt stærsta, ef ekki stærsta, augnablikið á hans ferli. „Þetta var einhvern veginn lygilegt. Við vorum frekar þreyttir þegar við fórum inn í framlenginguna og ég man að ég sagði, hvort það var við Loga Ólafsson sem var að lýsa með Rikka, hvort við ættum ekki bara að klára þetta í framlengingunni, ekki vítaspyrnukeppni, og það var svolítið skemmtilegt að standa við það á endanum. Þetta var ótrúlegt augnablik,“ sagði Atli. Stjarnan vann umræddan leik gegn Motherwell, 3-2, og einvígið, 5-4 samanlagt. Í næstu umferð sló Stjarnan Lech Poznan frá Póllandi út, 1-0 samanlagt, en Evrópuævintýri liðsins lauk svo gegn Inter. Brot úr „Sjáiði þetta!!!", fimmta þætti Augnablikanna, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Þátturinn verður sýndur á Sýn Sport Ísland klukkan 23:10 í kvöld. Þáttinn má svo nálgast á efnisveitu Sýnar Sport. Kraftaverkið í Barcelona: „Næst er ég undir öllu Haukaliðinu"
Í fjórða þætti Augnablikanna bregðum við okkur 23 ár aftur í tímann og rifjum upp frægt mark Andra Stefan sem tryggði Haukum frækið jafntefli gegn Barcelona. 6. apríl 2026 09:03

Ferðalagið hans Jeb Ivey: Spurði Inga hvort hann væri brjálaður
Í þriðja þætti Augnablikanna er sagan af ótrúlegu ferðalagi Jebs Ivey fyrir annan leik Snæfells og Keflavíkur í úrslitum um Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta karla 2010 rakin. 5. apríl 2026 08:00

Varð landsfræg á einni nóttu: „Hefur alveg mótað mig í gegnum lífið"
Handboltakonan Lovísa Thompson segir að það hafi verið krefjandi að verða allt í einu landsfræg á einni nóttu eftir að hún tryggði Gróttu sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil, þá aðeins fimmtán ára. 31. mars 2026 09:00

Draugamarkið í Eyjum: Kastaði medalíunni út í hraun
Tómas Ingi Tómasson á enn erfitt með að sætta sig við markið sem var dæmt af honum í úrslitaleik ÍBV og ÍA um Íslandsmeistaratitilinn í fótbolta karla fyrir aldarfjórðungi. 30. mars 2026 08:02

Íslensku íþróttaugnablikin: „Hann var búinn að flauta"
Í Augnablikunum, nýjum þáttum úr smiðju Sýnar Sports, er fjallað um þekkt og eftirminnileg augnablik úr íslenskri íþróttasögu. 29. mars 2026 09:02 