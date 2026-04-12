Fótbolti

Draumark Atla gegn Motherwell: „Ég man ekkert hvað kom út úr mér“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Rikki G gæddi ótrúlegt mark Atla Jóhannssonar fyrir Stjörnuna gegn Motherwell miklu lífi með sinni lýsingu.
Eftirminnilegt sigurmark Atla Jóhannssonar fyrir Stjörnuna gegn Motherwell sumarið 2014 er til umfjöllunar í fimmta þætti Augnablikanna.

Tímabilið 2014 var draumi líkast hjá Stjörnunni en liðið varð Íslandsmeistari án þess að tapa leik. Stjarnan vann einnig þrjú einvígi í forkeppni Evrópudeildarinnar og endaði á því að mæta ítalska stórveldinu Inter.

Eitt af mörgum eftirminnilegum augnablikum hjá Stjörnunni sumarið 2014 var mark Atla gegn Motherwell. Í seinni hálfleik framlengingarinnar fékk Eyjamaðurinn boltann vinstra megin fyrir utan vítateiginn og lét vaða og boltinn fór í slána og inn. Þetta reyndist sigurmarkið í leiknum.

Lýsing Ríkharðs Óskars Guðnasonar á markinu vakti mikla athygli en hann er, auk Atla, til viðtals í fimmta þætti Augnablikanna. 

„Ég man eiginlega ekkert eftir þessu, þegar boltinn fer í netið. Ég man ekkert hvað kom út úr mér. Ég sá það bara eftir á. Í miðri lýsingu, eftir markið, byrjaði síminn bara: ping, ping, ping. Alls konar skilaboð og töggin á Twitter. Þá áttaði ég mig á því; vá, hvað það voru margir að horfa,“ sagði Rikki er hann rifjaði lýsinguna upp.

Klippa: Augnablikin - „Sjáiði þetta!!!“

Atli segir að markið gegn Motherwell sé eitt stærsta, ef ekki stærsta, augnablikið á hans ferli.

„Þetta var einhvern veginn lygilegt. Við vorum frekar þreyttir þegar við fórum inn í framlenginguna og ég man að ég sagði, hvort það var við Loga Ólafsson sem var að lýsa með Rikka, hvort við ættum ekki bara að klára þetta í framlengingunni, ekki vítaspyrnukeppni, og það var svolítið skemmtilegt að standa við það á endanum. Þetta var ótrúlegt augnablik,“ sagði Atli.

Stjarnan vann umræddan leik gegn Motherwell, 3-2, og einvígið, 5-4 samanlagt. Í næstu umferð sló Stjarnan Lech Poznan frá Póllandi út, 1-0 samanlagt, en Evrópuævintýri liðsins lauk svo gegn Inter.

Brot úr „Sjáiði þetta!!!“, fimmta þætti Augnablikanna, má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Þátturinn verður sýndur á Sýn Sport Ísland klukkan 23:10 í kvöld. Þáttinn má svo nálgast á efnisveitu Sýnar Sport.

