Seiglusigur Hearts sem heldur toppsætinu Valur Páll Eiríksson skrifar 11. apríl 2026 16:00 Tómas Bent er enn frá vegna kinnbeinsbrots. Vísir/Getty Hearts vann 3-1 sigur án Tómasar Bent Magnússonar í skosku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Liðið heldur toppsæti deildarinnar. Tómas Bent Magnússon var enn utan hóps Hearts-liðsins vegna kinnbeinsbrots sem hann varð fyrir á dögunum. Hann sá sína menn í bragðdaufum fyrri hálfleik en staðan var markalaus í hléi. Emmanuel Longelo kom Motherwell yfir þegar aðeins fimm mínútur voru liðnar af síðari hálfleik en rúmum tíu mínútum síðar jöfnuðu Hearts þar sem portúgalski framherjinn Cláudio Braga skoraði sitt 14. mark í deildinni. Allt stefndi í jafntefli þar til Hearts fékk vítaspyrnu á 87. mínútu. Framherjinn Lawrence Shankland steig á punktinn og skoraði af öryggi. Pierre Landry Kaboré innsiglaði svo 3-1 sigur Hearts í uppbótartíma. Hearts heldur toppsæti deildarinnar með 70 stig, þremur á undan Celtic sem vann 1-0 heimasigur á St. Mirren. Rangers er með 66 stig í þriðja sæti en á leik inni. Kjartan Már Kjartansson spilaði síðustu fimm mínúturnar fyrir Aberdeen sem vann 2-0 sigur á Edinborgargrönnum Hearts í liði Hibernian. Aberdeen er í áttunda sæti með 33 stig.