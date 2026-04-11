Íslenski boltinn

Bikar­meistararnir á­fram eftir danskt sigur­mark í lokin

Sindri Sverrisson skrifar
Vestramenn eiga titil að verja.
Bikarmeistarar Vestra komust skrefi nær því að verja titil sinn í Mjólkurbikar karla í fótbolta þegar þeir nældu í síðasta farseðilinn inn í 16-liða úrslitin í dag.

Vestramenn gerðu það með því að slá út Leikni á Ísafirði, með 1-0 sigri, þar sem danski miðjumaðurinn Imran Mehanovic skoraði sigurmarkið skömmu fyrir leikslok.

Leiknum hafði verið frestað vegna vallarskilyrða á Kerecisvellinum og var því sá eini sem eftir var í 32-liða úrslitunum.

Þegar hefur verið dregið í 16-liða úrslit og ljóst að Vestri mun þar aftur mæta öðru liði úr Lengjudeildinni, Gróttu, á heimavelli. Leikið verður í 16-liða úrslitunum 13. og 14. maí.

Svona verða 16-liða úrslitin:

  • ÍA - Grindavík
  • Stjarnan - KR
  • Afturelding - Njarðvík
  • Þróttur R. - Breiðablik
  • HK - Víkingur R.
  • Fylkir - FH
  • Vestri - Grótta
  • KA - Ægir
Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið