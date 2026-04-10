Blóðugur Mbappé fékk ekkert fyrir sinn snúð Ágúst Orri Arnarson skrifar 10. apríl 2026 21:54 Mbappé fékk olnboga í andlitið. Angel Martinez/Getty Images Real Madrid gerði 1-1 jafntefli við Girona í 31. umferð spænsku úrvalsdeildarinnar og spænska stórliðið hefur nú leikið þrjá leiki í röð án sigurs. Kylian Mbappé fékk olnbogaskot í andlitið en enga vítaspyrnu. Spænski miðillinn Marca gengur svo langt að lýsa toppbaráttunni lokið en Real Madrid er vissulega bara sex stigum á eftir Barcelona, þó Börsungar eigi leik til góða og séu í mun betri stöðu þegar stutt er eftir af tímabilinu. Í umfjöllun Marca um leikinn eru stóru orðin ekki spöruð. Real Madrid er sagt hafa verið algjörlega andlaust fyrir utan gott langskot hjá Federico Valverde á 51. mínútu sem skilaði marki. Thomas Lemar jafnaði leikinn skömmu síðar, á 62. mínútu, og Girona var jafnvel líklegri til að vinna leikinn undir lokin. Mbappé blóðugur eftir olnbogaskot Real Madrid var hins vegar vonsvikið að fá ekki vítaspyrnu þegar Kylian Mbappé fékk olnbogaskot frá varnarmanni. Mbappé lá blóðugur eftir olnbogaskotið en fékk ekkert fyrir sinn snúð. 🤯 Le visage de Mbappé après l'action litigieuse en fin de match dans la surface de Girona. pic.twitter.com/EbYiQmb5iJ— Le Journal du Real (@lejournaldureal) April 10, 2026 Lokaniðurstaðan varð 1-1 jafntefli. Real Madrid er því með 70 stig eftir 31 leik en Barcelona er með 76 stig eftir 30 leiki. Eftir leik létu stuðningsmenn óánægju sína í ljós og bauluðu Madrídinga af velli. Ef satt reynist hjá Marca og titilbaráttan á Spáni er bara búin þá er Meistaradeildin eini möguleiki Real Madrid á titli í ár. Þar er liðið hins vegar 2-1 undir gegn Bayern og þarf að snúa stöðunni á útivelli í seinni leiknum á miðvikudag.