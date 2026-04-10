Fjölmiðlahugtakið sagt útþynnt og gagnslaust Jakob Bjarnar skrifar 10. apríl 2026 11:00 Ingvar Smári segir að þeim mun meira sem hann hugsi um fjölmiðlalögin og framkvæmd þeirra sem Fjölmiðlanefnd undir forystu Elfu Ýrar framfylgi, þeim mun galnari þykir honum þau. vísir/aðsend/valli Ingvar Smári Birgisson, lögmaður og stjórnarmaður hjá RÚV, segir fjölmiðlahugtakið nú orðið svo útþynnt, bæði í fjölmiðlalögum og í framkvæmd fjölmiðlanefndar, að það sé í hans huga orðið nær algerlega merkingarlaust. Ingvar Smári segist hugsi yfir vegferð fjölmiðlanefndar að elta ólar við að skrá hlaðvörp sem fjölmiðla og þeim mun meira sem hann hugsi málið, þeim mun galnara finnist honum þetta. Íþyngjandi kröfur sem standast varla skoðun Vísir hefur fjallað um þessa vegferð og leitað svara við því hvað hangi á spýtunni, til að mynda í nýlegri úttekt. Ingvar Smári segir í Facebook-færslu að séu lögin lesin, og þá sérstaklega þær kröfur sem gerðar eru til skráningarskyldra fjölmiðla, þá sé augljóst að lögunum hafi tæplega verið ætlað að ná til hundraða hlaðvarpa og YouTube-rása um land allt. „Lögin innihalda langan lista af íþyngjandi kröfum sem geta ekki átt við um þessa aðila, nema markmiðið sé hreinlega að ganga af þeim dauðum. Eiga nær öll hlaðvörp að setja sér dagskrár-/ritstjórnarstefnu? Skila árlega ítarlegri skýrslu til fjölmiðlanefndar um starfsemi sína, m.a. birtingarmyndir kynjanna í efni fjölmiðilsins og aðgerðir fjölmiðlaveitunnar til að vinna gegn staðalímyndum kynjanna? Veita rétt til andsvara til þeirra sem telja á sér brotið? Beita sér fyrir aðgengi sjón- og heyrnarskertra og hafa til staðar aðgerðir og áætlanir í þeim efnum? Svona mætti lengi halda áfram.“ Leiðbeiningar vekja upp fleiri spurningar en þær svara Lögmaðurinn leyfir sér að efast um að fjölmiðlanefnd geri þessar kröfur í raun til allra skráðra hlaðvarpa og YouTube-rása enda myndi útþynnt fjölmiðlahugtakið þá keyra endanlega um koll. Elfa Ýr Gylfadóttir framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar var í viðtali hjá Reykjavík síðdegis í vikunni og þar talaði hún um mikilvægi laganna og að fjölmiðlanefnd bregðist við ábendingum sem henni berast: Hlaðvörp sem eigi að vera skráðir fjölmiðlar en séu það ekki. Hlusta má á viðtalið við Elvu Ýr hér neðar. Ingvar Smári heldur hins vegar grimmur áfram og gagnrýnir harðlega þetta fyrirkomulag, sem honum sýnist illa skilgreint. „Fjölmiðlanefnd hefur birt leiðbeiningar um skráningu hlaðvarpa og beitingu fjölmiðlalaga gegn þeim. Samkvæmt leiðbeiningunum, sem vekja upp fleiri spurningar en þeim er ætlað að svara, teljast hlaðvörp ríkisstofnana og stéttarfélaga ekki vera skráningarskyld, alveg sama þótt þau gegni nákvæmlega sama hlutverki og sambærileg hlaðvörp sem eru framleidd af einstaklingum og eru skráningarskyld.“ Ingvar Smári segir að þannig geti til dæmis VR fengið gest til sín og rætt verðbólguna án íþyngjandi eftirlits fjölmiðlanefndar. En Þórarinn Hjartarson í Einni pælingu fær aðra meðferð. „Það má velta fyrir sér jafnræðinu í því,“ segir stjórnarmaður Ríkisútvarpsins en Þórarinn hefur móast við því að skrá hlaðvarp sitt sem fjölmiðil en erindi liggja fyrir frá nefndinni til hans þess efnis. Hann segir að með því sé verið að gengisfella hugtakið fjölmiðlar. Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana" Þórarinn Hjartarson, sem heldur úti hlaðvarpinu Einni pælingu, skilur ekkert í kröfu Fjölmiðlanefndar um að hann skrái hlaðvarpið sem fjölmiðil. Hann telur hlaðvarpið ekkert eiga skylt við starfsemi fjölmiðla, enda sé miklu frekar um upplesna skoðanapistla að ræða en fréttir. 24. nóvember 2025 12:15 Rósa vill leggja fjölmiðlanefnd niður Rósa Guðbjartsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins lagði það til í ræðu á þingi fyrr í dag að fjölmiðlanefnd verði lögð niður. 