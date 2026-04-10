Segir Stefán hafa gert at­lögu að frið­helgi einka­lífs

Freyja Þórisdóttir skrifar
Sævar Þór Jónsson er lögmaður mannsins sem kærði Stefán Jakobsson fyrir líkamsárás. Stefáni var gert að hafa gefið manninum olnbogaskot í leigubíl í október árið 2023. Vísir/Daníel Þór

Lögmaður manns sem kærði tónlistarmanninn Stefán Jakobsson fyrir líkamsárás segir óásættanlegt að nýta vettvang samfélagsmiðla og fjölmiðla til að vega að persónu mannsins. Stefán var í vikunni sýknaður í málinu og er í framhaldinu hættur sem söngvari hljómsveitarinnar Dimmu. 

Sævar Þór Jónsson, lögmaður mannsins, sendi yfirlýsingu fyrir hönd hans en þar kemur fram að það sé „lögvarinn réttur hvers manns að tjá sig um niðurstöðu dómsmála“. Hann segir Stefán, betur þekktur sem Stebbi Jak, hafa gengið of langt í yfirlýsingu sem hann birti á Facebook-síðu sinni í gær. 

„Í yfirlýsingunni er vegið að æru umbjóðanda míns, hann titlaður „gerandi“ og fjallað um persónulega heilsufarssögu hans og viðkvæm einkamálefni á opinberum vettvangi,“ segir Sævar. 

Hann mótmæli sérstaklega „þeirri atlögu að friðhelgi einkalífs“ mannsins sem felist í því að draga fram upplýsingar úr sjúkraskrám og öðru slíku. Þess háttar umfjöllun eigi ekki erindi í opinbera umræðu og að hún sé einungis til þess fallin að valda frekari skaða. Þá dragi hún upp „ranga og einhliða mynd af málavöxtum“.

Í yfirlýsingu Stebba Jak í gær rekur hann þróun málsins sem hefur staðið yfir í tvö og hálft ár. Yfirlýsingin var titluð „Hættur í Dimmu“ en Stefán hætti í hljómsveitinni vegna ósættis við bassaleikarann Silla Geirdal og eiginkonu hans. Stefán segir þau hafa tekið afstöðu gegn honum í dómsmálinu vegna vinskapar við manninn sem sakaði hann um ofbeldi. 

„Í gær lauk tveggja og hálfs árs óvissutíma með skýrum sýknudómi vegna ákæru um líkamsárás. Ég hafði alltaf trú á að þetta færi vel, en léttirinn að fá þetta staðfest er ólýsanlegur,“ segir Stebbi í yfirlýsingunni sem birtist í gær. Hann segist í beinu framhaldi ætla að vísa til aðilans sem hafði fram að þessu verið titlaður „brotaþoli“ sem „gerandi“.

Fjögurra vikna áfrýjunarfrestur

Í yfirlýsingunni sem Sævar sendi frá sér er minnt á að niðurstaða héraðsdóms sé ekki endanleg þar sem áfrýjunarfrestur sé enn yfirstandandi. Ríkissaksóknari hefur fjórar vikur til að áfrýja niðurstöðum sakamála hjá héraðsdómi.

„Að öðru leyti mun umbjóðandi minn ekki svara einstökum ásökunum eða fullyrðingum Stefáns á opinberum vettvangi, enda er það mat okkar að slíkur málflutningur dæmi sig sjálfur,“ segir Sævar loks í yfirlýsingunni.

Ómar R. Valdimarsson, verjandi Stefáns, sagði Vísi í vikunni að hann ætti ekki von á því að málinu yrði áfrýjað.

Yfirlýsinguna frá Sævari má sjá í heild sinni hér að neðan:

Yfirlýsing vegna opinberrar umfjöllunar Stefáns Jakobssonar

Undirritaður lögmaður sendir frá sér eftirfarandi athugasemd fyrir hönd umbjóðanda míns vegna yfirlýsingar sem Stefán Jakobsson birti á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum.

Það er lögvarinn réttur hvers manns að tjá sig um niðurstöðu dómsmála, en það er hins vegar með öllu óásættanlegt að nýta slíkan vettvang til að vega að persónu umbjóðanda míns með þeim hætti sem gert er. Í yfirlýsingunni er vegið að æru umbjóðanda míns, hann titlaður „gerandi“ og fjallað um persónulega heilsufarssögu hans og viðkvæm einkamálefni á opinberum vettvangi.

Sérstaklega er mótmælt þeirri atlögu að friðhelgi einkalífs umbjóðanda míns sem felst í því að draga fram upplýsingar úr sjúkraskrám og persónulegum högum til að sverta ímynd hans. Slík umfjöllun á ekkert erindi í opinbera umræðu, er til þess fallin að valda frekari skaða og dregur upp ranga og einhliða mynd af málavöxtum.

Rétt er að árétta að niðurstaða héraðsdóms er ekki endanleg þar sem áfrýjunarfrestur er enn yfirstandandi. Að öðru leyti mun umbjóðandi minn ekki svara einstökum ásökunum eða fullyrðingum Stefáns á opinberum vettvangi, enda er það mat okkar að slíkur málflutningur dæmi sig sjálfur.

Lögð er rík áhersla á að fjölmiðlar sýni ábyrgð og gæti þess að gerast ekki málpípa fyrir ómálefnalegar dylgjur og opinbera útlistun á viðkvæmum persónuupplýsingum.

Fyrir hönd umbjóðanda míns.

Virðingarfyllst,

Sævar Þór Jónsson hrl.

