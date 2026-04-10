Helmingur hefur áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja Lovísa Arnardóttir skrifar 10. apríl 2026 09:19 Ungt fólk telur sig líklegra til að geta séð í gegnum áróðursherferðir og karlmenn frekar en konur. Vísir/Vilhelm Tæpur helmingur landsmanna hefur miklar áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja hér á landi og hefur mikill meirihluti orðið var við þær, og sérstaklega á Facebook. Helmingur segist vel undirbúinn til þess að sjá í gegnum áróðursherferðir erlendra ríkja hér á landi og karlmenn eru líklegri en konur til að telja sig geta það. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu Fjölmiðlanefndar og Netvís sem birtir lista yfir óvinsælustu hópa landsins. Niðurstöður sýna enn fremur að rúmur þriðjungur hefur miklar áhyggjur af því að áróðursherferðir erlendra ríkja gætu haft áhrif á kosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur hér á landi í náinni framtíð. Niðurstöður sýna að alls sögðust 43,8 prósent svarenda hafa miklar áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja hér á landi sem reyna að grafa undan samfélagslegu trausti og lýðræðislegum gildum. Þar af voru 14,6 prósent sem sögðust hafa mjög miklar áhyggjur af slíku. Þriðjungur svarenda sagðist hafa í meðallagi miklar áhyggjur og 23 prósent sögðust hafa litlar eða engar áhyggjur af slíkum herferðum. Hefur þú miklar, litlar eða engar áhyggjur af því að áróðurshererðir erlendra ríkja gæti ha áhrif á kosningar/þjóðaratkvæðagreiðslur hér á landi í náinni framtíð?Fjölmiðlanefnd Konur hafa meiri áhyggjur en karlar, 52 prósent kvenna sögðust hafa miklar áhyggjur en hlutfall karla sem tók í sama streng var 37,2 prósent. Almennt er ekki mikinn mun að greina á áhyggjum svarenda eftir aldri fyrir utan að yngsti aldurshópurinn segist hafa meiri áhyggjur en eldri hópar. Alls sögðust 22,2 prósent svarenda á aldrinum 18 til 29 ára hafa mjög miklar áhyggjur. Meðalhlutfallið á meðal hinna aldurshópanna sem tóku sömu afstöðu var 13,6 prósent. Mikill meirihluti, eða 76 prósent þátttakenda, sagðist hafa orðið var við áróðursherferðir erlendra ríkja hér á landi sem reyna að grafa undan samfélagslegu trausti og lýðræðislegum gildum á undanförnum tólf mánuðum. Yngsti hópurinn oftar var við áróður Samkvæmt niðurstöðum skýrslunnar er lítill munur á upplifun kynjanna í þessu samhengi en greina má mun eftir aldri. Yngsti aldurshópurinn sagðist hafa orðið var við slíkar áróðursherferðir oftast og kemur fram að 19 prósent svarenda í þeim hópi sögðust hafa orðið varir við slíkt að minnsta kosti daglega. Elsti aldurshópurinn hafði hins vegar orðið sjaldnast var við slíkar áróðursherferðir allra hópa. Af þeim sögðust 74,4 prósent hafa orðið vör við slíkt á Facebook, sem er langalgengasti vettvangurinn. Tæpur þriðjungur þeirra sagðist hafa séð slíkt á Instagram, 29,8 prósent á TikTok, 24,9 prósent á Youtube og 24 prósent á X (Twitter). Þá sögðust 8,8 prósent hafa orðið varir við áróðursherferðir á Reddit og örfáir sögðu Telegram og WhatsApp. Um sex prósent svarenda sögðust hafa orðið varir við áróðursherferðir annars staðar en á þeim miðlum sem spurt var sérstaklega um. Í skýrslu Fjölmiðlanefndar og Netvís um niðurstöðurnar segir að konur hafi frekar orðið varar við áróðursherferðum erlendra ríkja hér á landi á TikTok og Instagram en karlar á X og Youtube. Yngri svarendur urðu í ríkari mæli varir við slíkt á Tiktok, Instagram og X en eldri svarendur. Sama til hvaða aldurshóps er litið þá hafi þátttakendur helst orðið varir við áróðursherferðir á Facebook. Um helmingur svarenda, eða 50,5 prósent, telur sig vel undirbúna til að sjá í gegnum slíkar herferðir og má í niðurstöðum greina kynslóðamun þar sem yngri þátttakendur telja sig betur í stakk búna til að sjá í gegnum slíkt en eldri þátttakendur. Mikill meirihluti, eða um 70 prósent svarenda á aldrinum 18 til 39 ára, sagðist vel undirbúinn til þess að sjá í gegnum slíkar áróðursherferðir. Hlutfallið á meðal 40 til 59 ára var hins vegar 47,4 prósent og aðeins 23,1 prósent á meðal 60 ára og eldri. Karlar tilbúnari en konur til að sjá í gegnum áróður Töluverður munur var á afstöðu kynjanna hér, en 57,1 prósent karla sögðust vel undirbúnir til þess að sjá í gegnum áróðursherferðir erlendra ríkja en aðeins 42,5 prósent kvenna tóku sömu afstöðu. Rúmur þriðjungur svarenda, eða 36,1 prósent, sagðist hafa miklar áhyggjur af því að áróðursherferðir erlendra ríkja gætu haft áhrif á kosningar eða þjóðaratkvæðagreiðslur hér á landi í náinni framtíð. Tekið er fram í skýrslunni að könnunin var lögð fyrir áður en ljóst var að atkvæðagreiðsla um áframhaldandi viðræður við ESB færi fram í ágúst. Langflestum mislíkar andstæðingar bólusetninga Í skýrslunni er að lokum fjallað um skautun í samfélaginu og voru þátttakendur beðnir um að skoða lista af ólíkum hópum í samfélaginu sem fólk gæti haft ólíkar skoðanir á og þau spurð hvort það væri einhver hópur í listanum sem þeim mislíkaði sérstaklega. Fjallað var um það á Vísi fyrr í vikunni. Í skýrslu segir að spurningin sé upphaflega fengin frá Svíþjóð en aðlöguð að íslensku samfélagi. „Dæmi um breytingar frá upphaflegu sænsku spurningunni er að sænskum stjórnmálaflokkum var skipt út fyrir íslenska stjórnmálaflokka og ekki var spurt um Sama líkt og gert var í Svíþjóð,“ segir í skýrslunni. Hóparnir sem fólki mislíkar. Fjölmiðlanefnd Hóparnir sem þau voru spurð um voru til dæmis andstæðingar bólusetninga, stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gasa, þjóðernissinnar, stuðningsfólk Miðflokksins, andstæðingar þungunarrofs, Evrópusinnar, innflytjendur, femínistar, veganistar, lögreglumenn og trúleysingjar. Hópurinn sem flestir hökuðu við og sögðust þar af leiðandi mislíka mjög voru andstæðingar bólusetninga en 65,1 prósent svarenda hökuðu við þann hóp. Þar á eftir komu hóparnir stuðningsfólk hernaðaraðgerða Ísraels á Gaza, andstæðingar þungunarrofs og þeir sem afneituðu loftslagsbreytingum. Yfir helmingur svarenda hakaði við þá hópa. Tæplega 40 prósent hökuðu við talsmenn þess að kynin séu aðeins tvö og þjóðernissinna, og þá voru um 30 prósent sem hökuðu við stuðningsfólk Miðflokksins, vopnasafnara og talsmenn útgerðarinnar/sjávarútvegsfyrirtækja. Um ellefu til tólf prósent hökuðu svo viðinn innflytjendur, femínistar, veganistar, alþingismenn og umhverfisverndarsinnar. Í skýrslunni er svo hægt að sjá mun eftir því hvort fólk flokkar sig sem hægrisinnað eða vinstri sinnað. Hóparnir sem vinstrisinnuðu fólki mislíkar mest. Fjölmiðlanefnd Hóparnir sem hægrisinnuðu fólki mislíkar mest. Fjölmiðlanefnd Facebook Samfélagsmiðlar Fjölmiðlar Bólusetningar Átök í Ísrael og Palestínu Meta Auglýsinga- og markaðsmál Mest lesið Fletti upp í LÖKE vegna meintrar fíkniefnaskuldar vandamanns Innlent Hriktir í stoðum MAGA: Trump ævareiður vegna gagnrýni stuðningsmanna sinna Erlent Lifandi maður sagður látinn í Morgunblaðinu Innlent Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Innlent Á fjórða hundrað féllu í árásinni á miðborg Beirút Erlent Bílar bíta grasið við bakka Vesturbæjarlaugar Innlent Þvertekur fyrir nokkur tengsl Erlent Furðar sig á vinsælustu fæðingarstellingunni Innlent Algjör nýliðun í stjórn samtaka gegn spillingu Innlent Íris bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Eyjum Innlent Fleiri fréttir Um helmingur hefur áhyggjur af áróðursherferðum erlendra ríkja Kom fyrir hlerunarbúnaði en var sýknaður: „Úrskurður græjaður núna hviss bamm búmm“ Bílar bíta grasið við bakka Vesturbæjarlaugar Lifandi maður sagður látinn í Morgunblaðinu Íris bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Eyjum Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Fletti upp í LÖKE vegna meintrar fíkniefnaskuldar vandamanns Algjör nýliðun í stjórn samtaka gegn spillingu Furðar sig á vinsælustu fæðingarstellingunni Bílastæðamálin fæli fólk frá miðborginni Þrettán ár fyrir ítrekuð brot gegn stjúpdóttur Tilkynnt um þjófnað í þremur verslunum Goðsögn fallin frá Hafi óvart tekið símann með sér en ekki rænt honum Bein útsending: Ársfundur Seðlabankans Hvetur til varúðar með gervigreind í aðdraganda kosninga Þau skipa L-listann á Akureyri Björgvin Halldórsson látinn Vísindi á vordögum: Kulnun og álag Ógnarhröð þróun geti líka nýst til góðs Vísað úr landi eftir búðarhnupl Uppsögn Ragnars Freys, öryggisógnir og íslenskur þorskur Segist ekki hafa fengið boð um hærra starfshlutfall Ragnari Frey býðst hærra starfshlutfall á Landspítalanum Segir furðu sæta að hagfræðingur telji námslán gjöf Stálvirki nýrrar Ölfusárbrúar flutt úr Þorlákshöfn á verkstað Þrír í fimm ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Gabríel Douane játaði óvænt að hafa barið fangaverðina Freyr Gígja frá RÚV til dómsmálaráðuneytis Forðaðist skólann sem barn en fræðir foreldra um valkosti í dag Sjá meira