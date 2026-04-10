Íris bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Eyjum Atli Ísleifsson skrifar 10. apríl 2026 07:37 Íris Róbertsdóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra Vestmannaeyja síðustu átta ár. Vísir/Vilhelm Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hefur samþykkt beiðni um að vera bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum í komandi sveitarstjórnarkosningum í maí. Íris greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni í morgun, en einnig félag Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum. „Ég hef ákveðið að verða við þeirri ósk Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum að vera bæjarstjóraefni flokksins í kosningunum í næsta mánuði. Þessa ákvörðun tek ég ekki síst vegna þess að ég hef átt gott og traust samstarf við oddvita flokksins og sömuleiðis hefur verið gott samstarf í nefndum og ráðum allt síðasta kjörtímabil. Ég er þakklát frambjóðendum flokksins fyrir að sýna mér þetta traust og vonast til að listinn fái sterkt umboð kjósenda í komandi kosningum. Þannig get ég áfram lagt mitt af mörkum með góðu fólki fyrir Vestmannaeyjar,“ segir í færslu Írisar. Fyrir Heimaey lætur gott heita Íris var á sínum tíma virk í Sjálfstæðisflokknum en eftir klofning fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018 gekk Íris til liðs við lista félagsins Fyrir Heimaey og varð bæjarstjóri í Vestmannaeyjum eftir kosningasigurflokksins, stöðu sem hún hefur gegnt síðan. Í febrúar síðastliðnum greint Íris frá því að hún hefði ákveðið að gefa ekki kost á sér í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þá ákveðið í ferbrúar að ekki yrði boðið fram undir merkjum Fyrir Heimaey í kosningunum í maí. Í færslu á Facebook-síðu Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum segir að frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum hefðu eftir því við Írisi Róbertsdóttur að hún yrði bæjarstjóraefni flokksins. „Íris samþykkti beiðnina, en hún hefur gegnt starfi bæjarstjóra í Vestmannaeyjum undanfarin átta ár.“ Prófkjör fór fram hjá Sjálfstæðisflokknum í Vestmannaeyjum 13. mars síðastliðnum þar sem Eyþór Harðarson hafði betur í baráttu um oddvitasætið gegn Trausta Hjaltasyni. Trausti skipar þó annað sæti listans. Eyþór sagðist eftir sigurinn þó ekki sækjast eftir bæjarstjórastarfi. „Ég hef alltaf sagt það að ég er í ágætisvinnu hér í Ísfélaginu. Ég er ekki að sækjast eftir bæjarstjórastarfi. Við hópurinn sem leiðir listann förum bara yfir það og komumst að einhverri niðurstöðu þegar líður á vorið,“ sagði Eyþór í samtali við fréttastofu. Vestmannaeyjar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Tengdar fréttir „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, segist skoða það þegar að því kemur hvort hún myndi ráða sig sem bæjarstjóra í Vestmannaeyjum eða annars staðar. Íris tilkynnti nýlega að hún ætli ekki aftur fram. Íris var til viðtals í Bítinu og ræddi þar einnig samgöngumál til Vestmannaeyja sem hún segir óboðleg á þessari stundu. 4. mars 2026 08:30 Fyrir Heimaey lætur gott heita í Eyjum Tekin hefur verið ákvörðun um það innan Fyrir Heimaey, sem hefur haft forystu í bæjarmálapólitíkinni í Vestmannaeyjum, að ekki verði boðinn fram listi í bæjarstjórnarkosningum í vor. 27. febrúar 2026 12:59 Íris kveður stjórnmálin í Eyjum Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hefur ákveðið að gefa ekki kost á sér í komandi sveitarstjórnarkosningum. Hún segist hafa tilkynnt stjórn Heimaeyjar þessa ákvörðun sína. Mikil spenna er um efsta sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í bænum og Miðflokkurinn er mættur til eyjunnar grænu og fögru. 27. febrúar 2026 11:06 Mest lesið Fletti upp í LÖKE vegna meintrar fíkniefnaskuldar vandamanns Innlent Hriktir í stoðum MAGA: Trump ævareiður vegna gagnrýni stuðningsmanna sinna Erlent Á fjórða hundrað féllu í árásinni á miðborg Beirút Erlent Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Innlent Þvertekur fyrir nokkur tengsl Erlent Furðar sig á vinsælustu fæðingarstellingunni Innlent Algjör nýliðun í stjórn samtaka gegn spillingu Innlent Landsstjórn Færeyja hvetur til olíuvinnslu Erlent Hafi óvart tekið símann með sér en ekki rænt honum Innlent Bílastæðamálin fæli fólk frá miðborginni Innlent Fleiri fréttir Íris bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Eyjum Norlandair mátti ekki bjóða í Ísafjörð á þessari flugvél Fletti upp í LÖKE vegna meintrar fíkniefnaskuldar vandamanns Algjör nýliðun í stjórn samtaka gegn spillingu Furðar sig á vinsælustu fæðingarstellingunni Bílastæðamálin fæli fólk frá miðborginni Þrettán ár fyrir ítrekuð brot gegn stjúpdóttur Tilkynnt um þjófnað í þremur verslunum Goðsögn fallin frá Hafi óvart tekið símann með sér en ekki rænt honum Bein útsending: Ársfundur Seðlabankans Hvetur til varúðar með gervigreind í aðdraganda kosninga Þau skipa L-listann á Akureyri Björgvin Halldórsson látinn Vísindi á vordögum: Kulnun og álag Ógnarhröð þróun geti líka nýst til góðs Vísað úr landi eftir búðarhnupl Uppsögn Ragnars Freys, öryggisógnir og íslenskur þorskur Segist ekki hafa fengið boð um hærra starfshlutfall Ragnari Frey býðst hærra starfshlutfall á Landspítalanum Segir furðu sæta að hagfræðingur telji námslán gjöf Stálvirki nýrrar Ölfusárbrúar flutt úr Þorlákshöfn á verkstað Þrír í fimm ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Gabríel Douane játaði óvænt að hafa barið fangaverðina Freyr Gígja frá RÚV til dómsmálaráðuneytis Forðaðist skólann sem barn en fræðir foreldra um valkosti í dag Flestum þykir stjórnvöld standa sig illa í útlendingamálum Krían komin um tveimur vikum á undan áætlun Fólksfjölgun fór langt fram úr spá á Ísafirði Flæddi út um leka lögn á meðan fólk flúði vegna vatnsskorts Sjá meira