Íris bæjar­stjóra­efni Sjálf­stæðis­manna í Eyjum

Atli Ísleifsson skrifar
Íris Róbertsdóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra Vestmannaeyja síðustu átta ár.
Íris Róbertsdóttir hefur gegnt embætti bæjarstjóra Vestmannaeyja síðustu átta ár. Vísir/Vilhelm

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, hefur samþykkt beiðni um að vera bæjarstjóraefni Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum í komandi sveitarstjórnarkosningum í maí. 

Íris greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni í morgun, en einnig félag Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum. 

„Ég hef ákveðið að verða við þeirri ósk Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum að vera bæjarstjóraefni flokksins í kosningunum í næsta mánuði.

Þessa ákvörðun tek ég ekki síst vegna þess að ég hef átt gott og traust samstarf við oddvita flokksins og sömuleiðis hefur verið gott samstarf í nefndum og ráðum allt síðasta kjörtímabil.

Ég er þakklát frambjóðendum flokksins fyrir að sýna mér þetta traust og vonast til að listinn fái sterkt umboð kjósenda í komandi kosningum. Þannig get ég áfram lagt mitt af mörkum með góðu fólki fyrir Vestmannaeyjar,“ segir í færslu Írisar. 

Fyrir Heimaey lætur gott heita

Íris var á sínum tíma virk í Sjálfstæðisflokknum en eftir klofning fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2018 gekk Íris til liðs við lista félagsins Fyrir Heimaey og varð bæjarstjóri í Vestmannaeyjum eftir kosningasigurflokksins, stöðu sem hún hefur gegnt síðan. Í febrúar síðastliðnum greint Íris frá því að hún hefði ákveðið að gefa ekki kost á sér í komandi sveitarstjórnarkosningum. Þá ákveðið í ferbrúar að ekki yrði boðið fram undir merkjum Fyrir Heimaey í kosningunum í maí. 

Í færslu á Facebook-síðu Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum segir að frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Vestmannaeyjum hefðu eftir því við Írisi Róbertsdóttur að hún yrði bæjarstjóraefni flokksins. „Íris samþykkti beiðnina, en hún hefur gegnt starfi bæjarstjóra í Vestmannaeyjum undanfarin átta ár.“

Prófkjör fór fram hjá Sjálfstæðisflokknum í Vestmannaeyjum 13. mars síðastliðnum þar sem Eyþór Harðarson hafði betur í baráttu um oddvitasætið gegn Trausta Hjaltasyni. Trausti skipar þó annað sæti listans.

Eyþór sagðist eftir sigurinn þó ekki sækjast eftir bæjarstjórastarfi. 

„Ég hef alltaf sagt það að ég er í ágætisvinnu hér í Ísfélaginu. Ég er ekki að sækjast eftir bæjarstjórastarfi. Við hópurinn sem leiðir listann förum bara yfir það og komumst að einhverri niðurstöðu þegar líður á vorið,“ sagði Eyþór í samtali við fréttastofu

