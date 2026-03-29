Trausti í öðru sæti í Eyjum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Trausti Hjaltason t.v. er í öðru sæti listans sem Eyþór Harðarson t.h. leiðir. Vísir/Samsett

Sjálfstæðismenn í Eyjum hafa staðfest lista sinn fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. Efstu sæti listans eru óbreytt frá prófkjörinu

Ekki var víst að allir þeir sem hlutu kjör tækju sæti sitt. Í prófkjörinu tókust á stríðandi fylkingar og ljóst að ekki náðu allir því sæti sem þau sóttust eftir.

Framboðslisti flokksins.Sjálfstæðisflokkurinn

Eyþór Harðarson útgerðarstjóri er oddviti listans en hann hafði betur í slag við Trausta Hjaltason sem vermir annað sætið. Sá fyrrnefndi hefur þó gefið það út að hann seilist ekki eftir borgarstjórastólnum en heimildir fréttastofu herma að allar líkur séu á því að til standi að ráða Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Eyjum síðastliðin átta ár, aftur í starfið.

Listinn var staðfestur á fundi fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna í dag og er listinn þannig skipaður:

  1. Eyþór Harðarson, 62 ára, útgerðarstjóri
  2. Trausti Hjaltason, 43 ára, áhættustjóri
  3. Aníta Jóhannsdóttir, 34 ára, viðskiptafræðingur
  4. Óskar Jósúason, 47 ára, upplýsingafulltrúi
  5. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, 43 ára, sjúkraþjálfari
  6. Kjartan Vídó Ólafsson, 47 ára, fulltrúi á umhverfissviði
  7. Rannveig Ísfjörð, 38 ára, byggingarfulltrúi
  8. Ármann Halldór Jensson, 33 ára, bílstjóri
  9. Guðbjörg Sól Sindradóttir, 21 árs, starfsmaður íbúðarkjarna
  10. Hannes Kristinn Sigurðsson, 41 árs, innkaupastjóri
  11. Ragnheiður Lind Geirsdóttir, 38 ára, sjúkraliði
  12. Þóra Guðný Arnarsdóttir, 27 ára, sjávarútvegsfræðingur
  13. Garðar B. Sigurjónsson, 33 ára, framkvæmdastjóri
  14. Guðríður Jónsdóttir, 54 ára, grunnskólakennari
  15. Magnús Stefánsson, 42 ára, handknattleiksþjálfari
  16. Guðný Rún Gísladóttir, 18 ára, framhaldsskólanemi
  17. Jason Stefánsson, 19 ára, bókari
  18. Elísabet Arnoddsdóttir, 83 ára, hjúkrunarfræðingur
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Vestmannaeyjar

