Trausti í öðru sæti í Eyjum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 29. mars 2026 21:46 Trausti Hjaltason t.v. er í öðru sæti listans sem Eyþór Harðarson t.h. leiðir. Vísir/Samsett Sjálfstæðismenn í Eyjum hafa staðfest lista sinn fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í vor. Efstu sæti listans eru óbreytt frá prófkjörinu Ekki var víst að allir þeir sem hlutu kjör tækju sæti sitt. Í prófkjörinu tókust á stríðandi fylkingar og ljóst að ekki náðu allir því sæti sem þau sóttust eftir. Framboðslisti flokksins.Sjálfstæðisflokkurinn Eyþór Harðarson útgerðarstjóri er oddviti listans en hann hafði betur í slag við Trausta Hjaltason sem vermir annað sætið. Sá fyrrnefndi hefur þó gefið það út að hann seilist ekki eftir borgarstjórastólnum en heimildir fréttastofu herma að allar líkur séu á því að til standi að ráða Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra í Eyjum síðastliðin átta ár, aftur í starfið. Listinn var staðfestur á fundi fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna í dag og er listinn þannig skipaður: Eyþór Harðarson, 62 ára, útgerðarstjóri Trausti Hjaltason, 43 ára, áhættustjóri Aníta Jóhannsdóttir, 34 ára, viðskiptafræðingur Óskar Jósúason, 47 ára, upplýsingafulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir, 43 ára, sjúkraþjálfari Kjartan Vídó Ólafsson, 47 ára, fulltrúi á umhverfissviði Rannveig Ísfjörð, 38 ára, byggingarfulltrúi Ármann Halldór Jensson, 33 ára, bílstjóri Guðbjörg Sól Sindradóttir, 21 árs, starfsmaður íbúðarkjarna Hannes Kristinn Sigurðsson, 41 árs, innkaupastjóri Ragnheiður Lind Geirsdóttir, 38 ára, sjúkraliði Þóra Guðný Arnarsdóttir, 27 ára, sjávarútvegsfræðingur Garðar B. Sigurjónsson, 33 ára, framkvæmdastjóri Guðríður Jónsdóttir, 54 ára, grunnskólakennari Magnús Stefánsson, 42 ára, handknattleiksþjálfari Guðný Rún Gísladóttir, 18 ára, framhaldsskólanemi Jason Stefánsson, 19 ára, bókari Elísabet Arnoddsdóttir, 83 ára, hjúkrunarfræðingur Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Vestmannaeyjar