Fótbolti

Villa vann öruggt en Forest fer heim með jafna stöðu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ollie Watkins sá til þess að Aston Villa vann tveggja marka sigur.

Aston Villa vann öruggan tveggja marka sigur á útivelli gegn Bologna í átta liða úrslitum Evrópudeildarinnar en einvígið hjá Nottingham Forest og Porto er hnífjafnt.

1-3 fyrir Aston Villa urðu lokatölur í Bologna. Ezri Konsa og Ollie Watkins skoruðu mörk sitt hvoru megin við hálfleikinn og allt stefndi í 2-0 sigur.

Jonathan Rowe minnkaði muninn fyrir Bologna á lokamínútu venjulegs leiktíma, en mikilvægi marksins varð mun minna þegar Ollie Watkins skoraði þriðja mark Aston Villa í uppbótartíma.

1-1 varð lokaniðurstaðan hjá Porto og Nottingham Forest en gestirnir geta prísað sig sæla að hafa ekki tapað þessum leik.

Porto skoraði óvart sjálfsmark og tókst síðan ekki að skora aftur í rétt mark. Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images

William Gomes skoraði mark Porto á 11. mínútu en staðan varð jöfn strax aftur á 13. mínútu þegar Martim Fernandes setti boltann óvart í eigið net.

Porto hefði hæglega getað bætt fleiri mörkum við, í rétt mark en ekki sitt eigið, en tókst það ekki og staðan er því jöfn fyrir seinni leik liðanna í Nottingham í næstu viku.

Evrópudeild UEFA Aston Villa FC Nottingham Forest Portúgalski boltinn Ítalski boltinn

