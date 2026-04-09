Villa vann öruggt en Forest fer heim með jafna stöðu

Aston Villa vann öruggan tveggja marka sigur á útivelli gegn Bologna í átta liða úrslitum Evrópudeildarinnar en einvígið hjá Nottingham Forest og Porto er hnífjafnt.
1-3 fyrir Aston Villa urðu lokatölur í Bologna. Ezri Konsa og Ollie Watkins skoruðu mörk sitt hvoru megin við hálfleikinn og allt stefndi í 2-0 sigur.
Jonathan Rowe minnkaði muninn fyrir Bologna á lokamínútu venjulegs leiktíma, en mikilvægi marksins varð mun minna þegar Ollie Watkins skoraði þriðja mark Aston Villa í uppbótartíma.
1-1 varð lokaniðurstaðan hjá Porto og Nottingham Forest en gestirnir geta prísað sig sæla að hafa ekki tapað þessum leik.
William Gomes skoraði mark Porto á 11. mínútu en staðan varð jöfn strax aftur á 13. mínútu þegar Martim Fernandes setti boltann óvart í eigið net.
Porto hefði hæglega getað bætt fleiri mörkum við, í rétt mark en ekki sitt eigið, en tókst það ekki og staðan er því jöfn fyrir seinni leik liðanna í Nottingham í næstu viku.