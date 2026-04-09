Formleg kvörtun á borði UEFA: Átti Barcelona að fá víti gegn Atlético? Ágúst Orri Arnarson skrifar 9. apríl 2026 21:59 Istvan Kovacs ákvað að gera ekkert í því þegar varnarmaður Atlético handlék boltann. Xavi Bonilla/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images Átti Barcelona að fá vítaspyrnu í leiknum gegn Atlético Madrid í gærkvöldi? Katalóníuklúbburinn er allavega handviss um það og sérfræðingar Sýnar eru sammála. Leikurinn endaði 0-2 en staðan var 0-1 fyrir Atlético snemma í seinni hálfleik þegar markmaðurinn Juan Musso renndi boltanum til hliðar á varnarmanninn Marc Pubill, sem tók boltann upp með höndunum og tók markspyrnuna upp á nýtt. Ekkert var dæmt en Barcelona vill meina að um augljósan vítaspyrnudóm sé að ræða. Félagið hefur nú lagt fram formlega kvörtun til UEFA og óskað eftir rannsókn á málinu, því ljóst er að vítaspyrna á þessum tímapunkti hefði gjörbreytt leiknum Sérfræðingar Sýnar voru sammála þegar þeir ræddu málið í Meistaradeildarmörkunum í gær. „Hann rennir boltanum bara til hans. Vanalega myndi markmaður taka boltann upp og henda honum til hans… Maður hefur séð dæmt víti á þetta… Þetta er víti," sagði Arnar Gunnlaugsson. Atvikið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Átti Barcelona að fá víti gegn Atlético?