Fótbolti

Vill fá frí milli leikja eins og frönsku liðin

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Frakkinn vill fá frí milli Meistaradeildarleikja.  Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

Ibrahima Konaté, varnarmaður Liverpool, vildi óska þess að þurfa ekki að spila milli Meistaradeildarleikja og væri til í að fá frí eins og PSG fær í frönsku úrvalsdeildinni.

Liverpool tapaði 2-0 á útivelli gegn PSG í gærkvöldi. Liðin mætast svo aftur næsta þriðjudag á Anfield.

PSG mun ekki spila um helgina, toppslagnum við Lens var frestað að beiðni frönsku meistaranna.

Liverpool mun hins vegar taka á móti Fulham í gríðarmikilvægum leik í baráttunni um eitt af fimm efstu sætum ensku úrvalsdeildarinnar.

Þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem franska deildin gefur PSG eða öðrum frönskum liðum frí. PSG fékk líka frí milli leikja í einvíginu gegn Liverpool á síðasta ári og gegn Chelsea í sextán liða úrslitunum í ár.

„Ég vildi óska þess að þetta væri svona í ensku úrvalsdeildinni en þar eru aðstæðurnar aðrar. Ég samgleðst þeim á vissan hátt því þetta er jákvætt fyrir þá, að deildin sé tilbúin að hjálpa þeim að ná markmiðunum í Meistaradeildinni.

Ég vona að enska úrvalsdeildin muni gera það sama í framtíðinni. Af hverju ekki að hjálpa liðunum sem spila í Meistaradeildinni að standa sig vel?,“ sagði Konaté.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC Franski boltinn

