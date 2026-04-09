Vill fá frí milli leikja eins og frönsku liðin Ágúst Orri Arnarson skrifar 9. apríl 2026 22:33 Frakkinn vill fá frí milli Meistaradeildarleikja. Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images Ibrahima Konaté, varnarmaður Liverpool, vildi óska þess að þurfa ekki að spila milli Meistaradeildarleikja og væri til í að fá frí eins og PSG fær í frönsku úrvalsdeildinni. Liverpool tapaði 2-0 á útivelli gegn PSG í gærkvöldi. Liðin mætast svo aftur næsta þriðjudag á Anfield. PSG mun ekki spila um helgina, toppslagnum við Lens var frestað að beiðni frönsku meistaranna. Liverpool mun hins vegar taka á móti Fulham í gríðarmikilvægum leik í baráttunni um eitt af fimm efstu sætum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta er alls ekki í fyrsta sinn sem franska deildin gefur PSG eða öðrum frönskum liðum frí. PSG fékk líka frí milli leikja í einvíginu gegn Liverpool á síðasta ári og gegn Chelsea í sextán liða úrslitunum í ár. „Ég vildi óska þess að þetta væri svona í ensku úrvalsdeildinni en þar eru aðstæðurnar aðrar. Ég samgleðst þeim á vissan hátt því þetta er jákvætt fyrir þá, að deildin sé tilbúin að hjálpa þeim að ná markmiðunum í Meistaradeildinni. Ég vona að enska úrvalsdeildin muni gera það sama í framtíðinni. Af hverju ekki að hjálpa liðunum sem spila í Meistaradeildinni að standa sig vel?," sagði Konaté.