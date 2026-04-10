Bílar bíta grasið við bakka Vesturbæjarlaugar Þórarinn Þórarinsson skrifar 10. apríl 2026 08:45 Nýjasta myndin sem Örn Úlfar birti af bíl á grasinu er síðan í gær. Þá fyrstu leiddi hann fyrir sjónir Vesturbæinga í apríl 2018. Mynd/Örn Úlfar „Einu sinni notuðum við hesta sem átu gras. Nú eru bílarnir farnir að gera það,“ segir Vesturbæingurinn Örn Úlfar Sævarsson sem um árabil hefur háð einhvers konar eins manns varnarbaráttu fyrir grasbalanum við Vesturbæjarlaug sem miskunnarlítið er notaður sem bílastæði. „Jæja, hvenær fær þetta gras við Vesturbæjarlaug bara að vera í friði?“ spurði Örn Úlfar í gær í Facebook-hópnum Vesturbærinn og lét fylgja með mynd af bifreið sem lagt hafði verið mörkum grasins og moldarflagsins sem það er að breytast í.Færsla hans hefur fengið 30 „læk“ og við hana hafa verið gerðar tólf athugasemdir þar sem hverjum sýnist sitt en grasið nýtur þó meiri samúðar en akandi sundlaugargestir sem koma fram við það sem malbik væri. Spurningunni er meðal annars svarað þannig að grasið fái frið þegar „sem eru ekki í lauginni hætta að nota bílastæðið“ og þá væntanlega gengið út frá því að fastagestir laugarinnar séu hafnir yfir slíka hegðun. Nokkurra ára gömul myndasería Arnar Úlfars sýndi undanhald grassins sem varð að moldarflagi áður en það endaði undir steinhellum.Mynd/Örn Úlfar Einnig er bent á að svona lagað gerist „þegar bílastæðum er útrýmt. Fólk leggur þar sem er laust. Skilst að bílastæðum hafi fækkað við Vesturbæjarlaug vegna framkvæmda.“ Stjórnlaus bílafrekja Málshefjandi gefur lítið fyrir þessi rök og svarar með annarri spurningu: „Það er ekkert laust stæði nákvæmlega þarna heldur – þetta er bara gras sem er orðið drullusvað. Samt heldur fólk áfram að þjösnast – er bílafrekjan orðin algjörlega stjórnlaus?“Drullumall sporlatra bílstjóra truflar fleiri en Örn Úlfar og undir svari hans birtist til dæmis þessi athugasemd: „Þessi tendens að leggja frekar á grasbletti í borgarumhverfinu okkar svo það breytist í drullusvað frekar en að labba í tvær mínútur er hegðun sem mér finnst ekki að við eigum að sætta okkur við.“ Eins og víðar virðist alltaf vanta bílastæði við hina vinsælu Besturbæjarlaug.Mynd/Örn Úlfar Gjaldtaka er meðal þeirra lausna sem hefur verið kastað fram í umræðum á Facebook en Örn Úlfar hefur áður bent á að slíkt yrði varla mikið meira en tilfærsla á vandanum með tilheyrandi álagi á nærliggjandi götur. „Ef spurt er um mögulega gjaldtöku þá myndi ég segja eitthvað á borð við: Er það eina leiðin? Allavega, ef heilbrigð skynsemi dugar ekki til þarf að prófa eitthvað annað.“ Grátt ofan á grænt Facebook-hópurinn fyrir íbúa Vesturbæjarins telur ríflega 21.000 meðlimi og hefur það yfirlýsta markmið að gefa fólki tækifæri til að fylgjast með hverfinu sínu og ræða hvað sé að gerast þar og hvað megi betur fara.Hópurinn er því upplögð víglína í varnarbaráttunni fyrir grasbalann en á þriðjudaginn kemur verða liðin átta ár síðan Örn Úlfar birti fyrst, á „blautum vordegi“ þann 14. apríl 2018, mynd af bíl sem var heldur illa lagt á grasinu við laugina. Síðan þá hefur hann með óreglulegu milli- og árabili haldið uppi vörnum og tilheyrandi myndbirtingar eru ófáar. Í ágúst 2021 sagði hann til dæmis í máli og aðallega myndum „söguna af græna horninu sem varð grátt“ og hjó í sama knérunn ári síðar með mynd af „verst lagða bíl landsins“ og bað um „standard takk.“ Grasbletturinn hefur átt undir dekkað sækja um árabil og útlitið versnar stöðugt.Mynd/Örn Úlfar Þótt moldarflagið sé þyrnir í augum einhverra íbúa og fastagesta laugarinnar segir Örn Úlfar þetta þó ekki komið á hitamálaskrá heitu pottanna. „Fastagestir kvarta nú mest yfir því hvað laugin er að spyrjast vel út. Það er hin hliðin á þessu. Það er frábært að æ fleiri séu að nýta sér laugina,“ segir hann og veltir upp þeim möguleika að nýliðarnir eigi eftir „að læra svona grunnreglurnar í góðri laugarferð: Að vaða ekki yfir viðkvæmt gras á skítugum dekkjum.“ Þrúgandi vinsældir Björn Berg Pálsson, gæða- og þjónustustjóri Sundlauga Reykjavíkur, segist ekki beinlínis hafa orðið var við óánægju með átroðninginn en málið hafi verið til umræðu og sé í skoðun.„Þetta er komið inn á borð til mín og við erum að skoða þetta. Vesturbæjarlaugin er náttúrlega bara orðin gífurlega vinsæl og það er bara eins og á svo mörgum stöðum að það vantar einhvern veginn bara alltaf bílastæði. Er það ekki bara orðið venjan frekar en hitt? Við finnum fyrir gífurlegri ánægju en klárlega væri betra að hafa fleiri bílastæði og erum að skoða hvernig við leysum þetta og hvernig er best að fara að því en ég hef ekki orðið var við að þetta sé eitthvert hitamál en fólk sér þetta,“ segir hann og bætir við að honum þyki ánægjulegt að finna hversu vænt Vesturbæingum þyki um laugina og umhverfi hennar. Kassandra frekar en Sýsifos Þar sem þetta eru orðin átta ár hlýtur að mega spyrja hvort þú finnir tengingu við Sísýfos og ljóst að baráttan sé vonlaus? „Ég tengi ekki alveg við Sýsifus, ég er meiri Kassandra, það hlustar enginn á mig,“ segir Örn Úlfar. Hann leggur síðan til að gerður verði gosbrunnur á grasblettinum og vitnar í 55 ára gamlan umhverfisverndarslagara Joni Mitchell baráttu sinni til stuðnings: „They paved paradise and put up a parking lot."