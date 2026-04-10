Innlent

Bílar bíta grasið við bakka Vestur­bæjar­laugar

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Nýjasta myndin sem Örn Úlfar birti af bíl á grasinu er síðan í gær. Þá fyrstu leiddi hann fyrir sjónir Vesturbæinga í apríl 2018. Mynd/Örn Úlfar

„Einu sinni notuðum við hesta sem átu gras. Nú eru bílarnir farnir að gera það,“ segir Vestur­bæingurinn Örn Úlfar Sævars­son sem um ára­bil hefur háð ein­hvers konar eins manns varnar­baráttu fyrir gras­balanum við Vestur­bæjar­laug sem miskunnar­lítið er notaður sem bílastæði.

„Jæja, hvenær fær þetta gras við Vestur­bæjar­laug bara að vera í friði?“ spurði Örn Úlfar í gær í Face­book-hópnum Vestur­bærinn og lét fylgja með mynd af bif­reið sem lagt hafði verið mörkum grasins og moldar­flagsins sem það er að breytast í.

Færsla hans hefur fengið 30 „læk“ og við hana hafa verið gerðar tólf at­huga­semdir þar sem hverjum sýnist sitt en grasið nýtur þó meiri samúðar en akandi sund­laugar­gestir sem koma fram við það sem mal­bik væri.

Spurningunni er meðal annars svarað þannig að grasið fái frið þegar „sem eru ekki í lauginni hætta að nota bílastæðið“ og þá væntan­lega gengið út frá því að fasta­gestir laugarinnar séu hafnir yfir slíka hegðun.

Nokkurra ára gömul myndasería Arnar Úlfars sýndi undanhald grassins sem varð að moldarflagi áður en það endaði undir steinhellum.Mynd/Örn Úlfar

Einnig er bent á að svona lagað gerist „þegar bílastæðum er útrýmt. Fólk leggur þar sem er laust. Skilst að bílastæðum hafi fækkað við Vestur­bæjar­laug vegna fram­kvæmda.“

Stjórn­laus bíla­frekja

Máls­hefjandi gefur lítið fyrir þessi rök og svarar með annarri spurningu: „Það er ekkert laust stæði nákvæm­lega þarna heldur – þetta er bara gras sem er orðið drullu­svað. Samt heldur fólk áfram að þjösnast – er bíla­frekjan orðin al­gjör­lega stjórn­laus?“

Drullu­mall sporlatra bíl­stjóra truflar fleiri en Örn Úlfar og undir svari hans birtist til dæmis þessi at­huga­semd: „Þessi tend­ens að leggja frekar á gras­bletti í borgar­um­hverfinu okkar svo það breytist í drullu­svað frekar en að labba í tvær mínútur er hegðun sem mér finnst ekki að við eigum að sætta okkur við.“

Eins og víðar virðist alltaf vanta bílastæði við hina vinsælu Besturbæjarlaug.Mynd/Örn Úlfar

Gjald­taka er meðal þeirra lausna sem hefur verið kastað fram í um­ræðum á Face­book en Örn Úlfar hefur áður bent á að slíkt yrði varla mikið meira en til­færsla á vandanum með til­heyrandi álagi á nær­liggjandi götur. „Ef spurt er um mögu­lega gjald­töku þá myndi ég segja eitt­hvað á borð við: Er það eina leiðin? Alla­vega, ef heil­brigð skyn­semi dugar ekki til þarf að prófa eitt­hvað annað.“

Grátt ofan á grænt

Face­book-hópurinn fyrir íbúa Vestur­bæjarins telur ríf­lega 21.000 meðlimi og hefur það yfir­lýsta mark­mið að gefa fólki tækifæri til að fylgjast með hverfinu sínu og ræða hvað sé að gerast þar og hvað megi betur fara.

Hópurinn er því upp­lögð víglína í varnar­baráttunni fyrir gras­balann en á þriðju­daginn kemur verða liðin átta ár síðan Örn Úlfar birti fyrst, á „blautum vor­degi“ þann 14. apríl 2018, mynd af bíl sem var heldur illa lagt á grasinu við laugina.

Síðan þá hefur hann með óreglu­legu milli- og ára­bili haldið uppi vörnum og til­heyrandi mynd­birtingar eru ófáar. Í ágúst 2021 sagði hann til dæmis í máli og aðal­lega myndum „söguna af græna horninu sem varð grátt“ og hjó í sama knérunn ári síðar með mynd af „verst lagða bíl landsins“ og bað um „standard takk.“

Grasbletturinn hefur átt undir dekkað sækja um árabil og útlitið versnar stöðugt.Mynd/Örn Úlfar

Þótt moldar­flagið sé þyrnir í augum ein­hverra íbúa og fasta­gesta laugarinnar segir Örn Úlfar þetta þó ekki komið á hita­mála­skrá heitu pottanna. „Fasta­gestir kvarta nú mest yfir því hvað laugin er að spyrjast vel út. Það er hin hliðin á þessu. Það er frábært að æ fleiri séu að nýta sér laugina,“ segir hann og veltir upp þeim mögu­leika að nýliðarnir eigi eftir „að læra svona grunn­reglurnar í góðri laugar­ferð: Að vaða ekki yfir viðkvæmt gras á skítugum dekkjum.“

Þrúgandi vinsældir

Björn Berg Páls­son, gæða- og þjónustu­stjóri Sund­lauga Reykja­víkur, segist ekki bein­línis hafa orðið var við óánægju með átroðninginn en málið hafi verið til um­ræðu og sé í skoðun.

„Þetta er komið inn á borð til mín og við erum að skoða þetta. Vestur­bæjar­laugin er náttúr­lega bara orðin gífur­lega vinsæl og það er bara eins og á svo mörgum stöðum að það vantar ein­hvern veginn bara alltaf bílastæði. Er það ekki bara orðið venjan frekar en hitt?

Við finnum fyrir gífur­legri ánægju en klár­lega væri betra að hafa fleiri bílastæði og erum að skoða hvernig við leysum þetta og hvernig er best að fara að því en ég hef ekki orðið var við að þetta sé eitt­hvert hita­mál en fólk sér þetta,“ segir hann og bætir við að honum þyki ánægju­legt að finna hversu vænt Vestur­bæingum þyki um laugina og um­hverfi hennar.

Kassandra frekar en Sýsi­fos

Þar sem þetta eru orðin átta ár hlýtur að mega spyrja hvort þú finnir tengingu við Sísý­fos og ljóst að baráttan sé von­laus?

„Ég tengi ekki alveg við Sýsifus, ég er meiri Kassandra, það hlustar enginn á mig,“ segir Örn Úlfar. Hann leggur síðan til að gerður verði gos­brunnur á gras­blettinum og vitnar í 55 ára gamlan um­hverfis­verndarslagara Joni Mitchell baráttu sinni til stuðnings: „They pa­ved para­dise and put up a parking lot.“

Reykjavík Sundlaugar og baðlón Sund Umferð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

