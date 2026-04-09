Vísað úr landi eftir búðarhnupl Kjartan Kjartansson skrifar 9. apríl 2026 11:48 Þjófurinn játaði sök við yfirheyrslu á lögreglustöð. Hann hafði aðeins dvalið á landinu í nokkrar klukkustundir þegar hann var staðinn að þjófnaði í verslun á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Vilhelm Erlendum karlmanni á fertugsaldri var vísað úr landi eftir að hann var staðinn að þjófnaði í verslun nokkrum klukkustundum eftir að hann kom til landsins á þriðjudag. Maðurinn var handtekinn síðdegis á þriðjudag eftir að tilkynnt var um þjófnað úr verslun. Hann kom til landsins á þriðjudagsmorgun, að því er kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þjófurinn játaði sök við yfirheyrslu á lögreglustöð. Þýfinu var komið aftur í hendur réttmætra eigenda. Brottvísun mannsins byggði á ákvæðum útlendingalaga sem veitir heimild til frávísunar EES- eða EFTA-borgara ef það er talið nauðsynlegt vegna allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigðis. Lögreglan segir að hann hafi verið sendur úr landi um leið og ákvörðunina lá fyrir. Um 44 prósent svarenda í skoðanakönnun sem Maskína birti í morgun sögðust telja núverandi ríkisstjórn hafa staðið sig illa í útlendingamálum. Tæpur fjórðungur sagðist telja hana hafa haldið vel á málaflokknum.