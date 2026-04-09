Innlent

Vísað úr landi eftir búðarhnupl

Kjartan Kjartansson skrifar
Þjófurinn játaði sök við yfirheyrslu á lögreglustöð. Hann hafði aðeins dvalið á landinu í nokkrar klukkustundir þegar hann var staðinn að þjófnaði í verslun á höfuðborgarsvæðinu.
Þjófurinn játaði sök við yfirheyrslu á lögreglustöð. Hann hafði aðeins dvalið á landinu í nokkrar klukkustundir þegar hann var staðinn að þjófnaði í verslun á höfuðborgarsvæðinu.

Erlendum karlmanni á fertugsaldri var vísað úr landi eftir að hann var staðinn að þjófnaði í verslun nokkrum klukkustundum eftir að hann kom til landsins á þriðjudag.

Maðurinn var handtekinn síðdegis á þriðjudag eftir að tilkynnt var um þjófnað úr verslun. Hann kom til landsins á þriðjudagsmorgun, að því er kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Þjófurinn játaði sök við yfirheyrslu á lögreglustöð. Þýfinu var komið aftur í hendur réttmætra eigenda.

Brottvísun mannsins byggði á ákvæðum útlendingalaga sem veitir heimild til frávísunar EES- eða EFTA-borgara ef það er talið nauðsynlegt vegna allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigðis. Lögreglan segir að hann hafi verið sendur úr landi um leið og ákvörðunina lá fyrir.

Um 44 prósent svarenda í skoðanakönnun sem Maskína birti í morgun sögðust telja núverandi ríkisstjórn hafa staðið sig illa í útlendingamálum. Tæpur fjórðungur sagðist telja hana hafa haldið vel á málaflokknum.

Lögreglumál Innflytjendamál

Mest lesið


Sjá meira


×

Mest lesið