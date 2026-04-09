Freyr Gígja frá RÚV til dóms­mála­ráðu­neytis

Lovísa Arnardóttir skrifar
Freyr Gígja hefur starfað sem blaðamaður um árabil og var verðlaunaður fyrir það í fyrra.
Ragnar Visage

Freyr Gígja Gunnarsson hefur verið ráðinn upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins til eins árs. Hann mun hefja störf næsta mánudag, þann 13. apríl næstkomandi. 

Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að Freyr Gígja hafi rúmlega tveggja áratuga reynslu úr fjölmiðlum. Fyrst sem blaðamaður á Fréttablaðinu en síðan sem fréttamaður á RÚV frá árinu 2012. Síðustu ár hafi hann verið einn af umsjónarmönnum Spegilsins en í frétt á vef RÚV kemur fram að hann hafi nú látið af störfum. Hann er með B.A. próf í almennri trúabragðafræði frá guðfræðideild Háskóla Íslands.

Freyr tekur við starfinu af Þórdísi Valsdóttur sem var ráðin aðstoðarmaður dómsmálaráðherra í kjölfar þess að Jakob Birgisson hætti sem annar aðstoðarmaður hennar. Þórdís tók við starfi upplýsingafulltrúa í maí í fyrra og var fyrir það útvarpsstjóri hjá Sýn.

Vistaskipti Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Fjölmiðlar

