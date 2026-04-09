Fótbolti

Stjörnuleikmenn sæta rann­sókn eftir kaup á lúxusúrum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Spænsku fótboltamennirnir Santi Cazorla og David Silva eru meðal þeirra sem hafa keypt þennan smyglvarning. Getty/Jasper Juinen

Það er ekkert leyndarmál að fótboltastjörnur kunna að meta lúxusvörur en það getur orðið dýrkeypt að kaupa þær, sérstaklega ef það er gert með ólöglegum hætti.

Nokkrir fótboltamenn eru til rannsóknar hjá yfirvöldum í Andorra eftir að hafa keypt lúxusúr, að því er spænska blaðið El Mundo greinir frá. Ástæðan er sú að grunur leikur á að úrin séu smyglaður varningur.

Samkvæmt rannsókninni voru úrin flutt inn af fyrirtæki til Andorra, þar sem skattar eru lægri en á Spáni, og þaðan voru þau síðan seld til fótboltastjarnanna. Þegar úrin voru síðan afhent viðskiptavinunum er sagt að þau hafi ekki verið tollafgreidd. Úrin eru meðal annars af lúxusmerkjunum Rolex og Patek Philippe.

Meðal leikmanna sem eru á lista yfir grunaða í rannsókninni eru meðal annarra Dani Carvajal úr Real Madrid, Santi Cazorla úr Real Oviedo, César Azpilicueta úr Sevilla og Thomas Partey úr Villarreal, samkvæmt frétt El Diario. 

Þar að auki er sagt að hinn fyrrverandi leikmaður Manchester City, David Silva, sem nú er hættur, sé einnig hluti af rannsókninni.

Partey er sá leikmaður sem hefur greitt mest til fyrirtækisins. Fyrrverandi miðjumaður Arsenal á að hafa keypt þrjú Patek Philippe-úr fyrir 415 þúsund evrur, eða um sextíu milljónir íslenskra króna.

Aðalgrunaðinn í málinu er maðurinn á bak við andorrska fyrirtækið sem stóð fyrir smyglinu og sölunni. Hann á yfir höfði sér allt að átta ára fangelsi, samkvæmt El Diario.

Ekki kemur fram hvaða refsingu fótboltamennirnir eiga á hættu en samkvæmt El Mundo er búist við að andorrsk yfirvöld hefji yfirheyrslur yfir öllum hlutaðeigandi „innan skamms“.

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið