Luis Díaz: Ég tók rétta ákvörðun með því að fara frá Liverpool Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. apríl 2026 13:01 Luis Díaz fagnar marki með Harry Kane í sigri Bayern München á Real Madrid á Spáni. Getty/ Aitor Alcalde Kólumbíumaðurinn Luis Díaz telur sig hafa tekið rétta ákvörðun með því að ganga til liðs við þýska félagið Bayern München frá Liverpool síðasta sumar. Framherjinn hefur verið í stórkostlegu formi fyrir þýsku risana með 23 mörk og 18 stoðsendingar í 40 leikjum síðan hann kom til félagsins í júlí fyrir 75 milljónir evra. Díaz var hjá Liverpool frá 2022 til 2025 og vann fimm titla með félaginu. Hann komst næst því að vinna Meistaradeildina með enska félaginu þegar Liverpool tapaði á móti Real Madrid í úrslitaleiknum 2022. Díaz, sem skoraði opnunarmark liðs síns í 2-1 sigri Bayern á Real Madrid í fyrri leik átta liða úrslita Meistaradeildarinnar á þriðjudag, er þess fullviss að hann tók hárrétta ákvörðun með því að fara fram Liverpool. Mér líður frábærlega „Það var rétt ákvörðun að ganga til liðs við Bayern. Ég er virkilega ánægður og nýt hvers einasta leiks. Mér líður frábærlega, ég er í góðu formi og það þýðir að ég er tilbúinn að hjálpa liðinu," sagði Luis Díaz. Díaz, sem búist er við að verði í byrjunarliði Kólumbíu á heimsmeistaramótinu í sumar, telur að sterkt tímabil Bayern megi þakka góðum liðsanda. „Við höfum skýra áætlun, við erum mjög samheldinn hópur og það sést á vellinum," sagði Díaz. Bayern er með níu stiga forskot á Borussia Dortmund á toppi Bundesligunnar þegar sex leikir eru eftir. Þeir eru einnig enn með í þýsku bikarkeppninni og mæta Bayer Leverkusen í undanúrslitum þann 22. apríl. Þar áður á Bayern spennandi viðureign gegn Real Madrid í Meistaradeildinni. Díaz fannst að lið hans ætti að hafa meira forskot fyrir seinni leikinn í næstu viku. Bayern átti níu skot í markið á Bernabéu og hélt sig við leikáætlunina. Smá vonbrigðatilfinning „Við höfðum þegar greint Real Madrid og sóknin [sem leiddi að opnunarmarkinu] fór nákvæmlega eins og við höfðum skipulagt," sagði Díaz. „Okkur leið betur eftir því sem leið á leikinn, unnum boltann oftar og stjórnuðum leiknum betur. Það er það sem okkur líkar að gera," sagði Díaz. „Við erum mjög ánægðir en sitjum eftir með smá vonbrigðatilfinningu yfir því að við hefðum getað skorað eitt eða tvö mörk í viðbót. Við spiluðum frábæran leik gegn mjög erfiðum andstæðingi," sagði Díaz.