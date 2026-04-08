Ragnari Frey Ingólfssyni lækni hefur verið sagt upp störfum á Landspítalanum. Hann starfaði í um áratug sem sérfræðingur í almennum lyflækningum í Fossvogi.
Ragnar greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni og segir framkvæmdastjóra á spítalanum hafa tilkynnt honum símleiðis í dag að staða Ragnars hafi verið lögð niður. Þegar hann hafi óskað eftir frekari skýringum hafi hann fengið þau svör að Landspítali væri undir ríkri aðhaldskröfu frá stjórnvöldum.
„Mér er þó til efs að mikið sparist á uppsögn minni þar sem síðustu tvo mánuði og næstu sjö er ég í launalausu leyfi.“
Ragnar er einn af þekktari læknum landsins og hefur einnig gengið undir heitinu Læknirinn í eldhúsinu en hann hefur verið með matreiðsluþætti og þekkt matarblogg um árabil.
Fréttin er í vinnslu.