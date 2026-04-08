Björk treður upp í Hafnarfirði í sumar Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 8. apríl 2026 13:02 Björk þeytir skífum á sólmyrkvahátíð í Hafnarfirði í sumar. Santiago Felipe/Getty Images Stórstjarnan Björk var rétt í þessu að tilkynna Sólmyrkvahátíð á Víðistaðatúni í Hafnarfirði 12. ágúst næstkomandi þar sem hún þeytir skífum ásamt öflugum hópi tónlistarfólks. Í fréttatilkynningu segir: „Allt er þegar þrennt er: Almyrkvi á sólu, sýning Bjarkar í Listasafni Íslands og 40 ára afmæli Smekkleysu. Í tilefni þessa er blásið til hátíðar á Víðistaðatúni, Hafnarfirði, miðvikudaginn 12.ágúst 2026. Mánakvöld Bjarkar og Smekkleysu hafa löngum skapað sér sess í íslensku menningarlífi, hvar Björk hefur um árabil boðið þekktu tónlistarfólki að utan að leika fyrir dansi undir fullu tungli í blandi við íslensku grasrótina. Að þessum sinni verður dansað undir almyrkva á sólu." Það eru spennandi verkefni framundan hjá Björk hérlendis. Aðsend Fram koma: Björk (dj) Arca (dj) Ronja Sideproject Fleiri tilkynntir síðar. Viðburðurinn fer fram samhliða sýningu Bjarkar á Listasafni Íslands sem stendur yfir frá 30. maí til 20. september 2026. Í safninu veita þrjár innsetningar gestum einstakt tækifæri til að upplifa alltumlykjandi verk sem búa yfir kynngimagnaðri hljóðrænni, sjónrænni og tilfinningalegri dýpt. Tvö þeirra eru tregaljóð, samin og útsett af Björk í minningu móður hennar og hið þriðja er nýtt verk af væntanlegri plötu Bjarkar. Ásamt sýningu Bjarkar verður á safninu sýning listamannsins James Merry, Ummyndlingar, en tvíeikið hefur unnið náið saman í fjölda ára. „Frá Víðistaðatúni í Hafnarfirði munu gestir upplifa almyrkva á sólu í eina mínútu og fjórar sekúndur, en áhrifa sólmyrkvans mun gæta í tvær klukkustundir. Nánari upplýsingar um það má nálgast hér. Innifalið í miðaverði er aðgangur að sýningum Bjarkar og James í Listasafni Íslands við Fríkirkjuveg og sérhönnuð sólmyrkvagleraugu í anda viðburðarins. Þá bjóðast ennfremur til sölu í takmörkuðu upplagi pakkar með vel völdum árituðum eintökum af nýjum útgáfum, afmælisútgáfum og endur-útgáfum Smekkleysu," segir jafnframt í tilkynningunni. Miðasala hefst föstudaginn 10. apríl klukkan tíu inn á Tix.is. Tónleikafyrirtækið Garcia Events stendur að baki viðburðinum.