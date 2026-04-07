Fleiri eru andvígir aðild Íslands að Evrópusambandinu (ESB) en hlynntir, samkvæmt nýrri könnun Gallup. Í henni sögðust 47 prósent svarenda vera andvígir en 40 prósent hlynntir inngöngu. Þá sögðust 13 prósent vera hvorki hlynntir né andvígir.
Könnunin var framkvæmd fyrir Viðskiptablaðið sem greinir frá niðurstöðunum og því að andstaða gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu virðist hafa aukist á síðastliðnu ári. Spurningin var eftirfarandi: „Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að Ísland gangi í Evrópusambandið (ESB)?“
Ef þingsályktunartillaga utanríkisráðherra nær fram að ganga munu landsmenn greiða atkvæði um aðildarviðræður við Evrópusambandið þann 29. ágúst. Þátttakendur í Þjóðarpúlsi Gallup hafa einnig verið spurðir um afstöðu þeirra gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslunni. Fyrir um mánuði var greint frá því að meirihluti svarenda hafi sagst vera hlynntur því að hún færi fram.
Alls sögðust 33 prósent svarenda þá alfarið vera hlynntir atkvæðagreiðslunni, tólf prósent mjög hlynntir, þrettán prósent frekar hlynntir, tólf prósent hvorki né, sjö prósent frekar andvíg, fimm prósent mjög andvíg og átján prósent alfarið andvíg.
