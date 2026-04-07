Mannverk verktakafyrirtæki harmar að hætta hafi skapast vegna foks við Fannborg í óveðri í gær. Í yfirlýsingu kemur fram að staðið hafi til að ljúka niðurrifi þaks á framkvæmdasvæði fyrir páska en það hafi gengið hægar en áætlað hafði verið. Niðurrifinu var því hætt um kvöldmatarleyti á miðvikudegi fyrir páska.
Fjallað var um það í gær að í óveðri hefðu þakplötur fokið beint hús með þeim afleiðingum að rúða brotnaði og byggingar urðu fyrir skemmdum.
„Gul viðvörun var gefin út síðar um helgina og þegar veður versnaði verulega á mánudag varð ljóst að hætta hafði skapast og fór verktaki þá á vettvang til að koma í veg fyrir frekara tjón. Aðstæður voru afar krefjandi og veður mun verra en ábyrgðaraðilar höfðu gert ráð fyrir. Ljóst er að hætta skapaðist fyrir íbúa auk þess tjóns sem varð á nálægu húsi. Forsvarsmenn framkvæmdanna harma atvikið og munu gera það sem í þess valdi stendur til að koma í veg fyrir að slíkar kringumstæður skapist aftur,“ segir í yfirlýsingunni frá Mannverki.
Þar segir enn fremur að niðurrif Fannborgar 2, 4 og 6 hafi gengið vel fram að þessu atviki.
„Stefnt er að því að niðurrifi þaksins verði lokið á morgun, 8. apríl, og gert er ráð fyrir að niðurrifi alls hússins verði lokið í þessari viku. Í ljósi ummæla og fréttaflutnings vegna atviksins er rétt að taka fram að ekkert niðurrif hefur átt sér stað án tilskilinna leyfa,“ segir að lokum.
Bæjarstjóri Kópavogs segir að aðgengi almennings að bílastæðum við Fannborg í miðbæ bæjarins verði tryggt á meðan framkvæmdum stendur sem þó feli í sér nokkuð rask. Hún harmi að íbúar upplifi skort á upplýsingum, bæjaryfirvöld hafi lagt sig fram um að tryggja gott upplýsingaflæði. Fjöldi íbúa hafi lýst yfir ánægju með fyrirhugaðar breytingar á miðbænum.
Eldri borgari sem um árabil hefur barist gegn framkvæmdum í miðborg Kópavogs er fluttur á brott. Hann segist hafa gefist upp, selt íbúð sína á hrakverði og ber Kópavogsbæ ekki góða sögu. Lögfræðingur húsfélags í Fannborg segir íbúa fyrst og fremst ósátta við skort á upplýsingum frá bænum.
Byggingafulltrúi Kópavogsbæjar stöðvaði í dag verktaka sem höfðu hafist handa við niðurrif á húsnæði þar sem félagsheimili Kópavogs var áður, án þess að hafa tilskilið leyfi. Varabæjarfulltrúi segir að framkvæmdin öll sé „eitt allsherjarklúður af hálfu Kópavogsbæjar.“