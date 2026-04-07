Fulltrúar þýska félagsins Bremenports eru enn áhugasamir um uppbyggingu alþjóðahafnar og iðnaðarsvæðis í Finnafirði við Langanes og segja aðstæður þar ákjósanlegar. Þetta kom fram á íbúafundi á Þórshöfn í síðustu viku en Þjóðverjarnir nýttu einnig Íslandsheimsóknina til að funda með fulltrúum forsætisráðuneytis.
Í kvöldfréttum Sýnar var rifjað upp að aldarfjórðungur er frá því stórskipahöfn í Gunnólfsvík fór fyrst inn á aðalskipulag.
Fyrir tólf árum var ritað undir samstarfsyfirlýsingu í Ráðherrabústaðnum við Bremenports um að hefja rannsóknir vegna hafnargerðar.
Fyrir sjö árum var á hafnarbakkanum á Þórshöfn ritað undir samning um stofnun þróunarfélags Finnafjarðarhafnar.
Lítið hefur gerst síðan. Fyrir þremur árum sagði fulltrúi Bremenports Finnafjörð fastan í þagnarmúr þáverandi ríkisstjórnar.Í síðustu viku buðu Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur til sameiginlegs íbúafundar á Þórshöfn með fulltrúum Bremenports um stöðu málsins. Verkefnið er enn lifandi, eins og heyra má hér í frétt Sýnar:
Upphaflegar hugmyndir um risahöfn vegna siglinga um Íshafið eða olíuhöfn eru þó ekki lengur í umræðunni. Núna er viðskiptahugmyndin sú að byrja á vindorkuveri. Höfnin kæmi svo í áföngum í framhaldinu.
Umhverfismat er í gangi fyrir tvær vindmyllur á Sauðaneshálsi sem þýska fyrirtækið WPD hyggst reisa í tilraunaskyni til að undirbúa allt að 500 megavatta raforkuver. Orkan yrði nýtt til framleiðslu vistvæns rafeldsneytis fyrir skip. Hliðarverkefni yrði fiskeldisstöð á landi.
Forstjóri Bremenports, Robert Howe, og Lars Stemmler, yfirmaður alþjóðamála fyrirtækisins, nýttu Íslandsheimsóknina einnig til fundar í forsætisráðuneytinu með verkefnastjóra stórfjárfestinga, Karli Guðmundssyni. Einnig sat fundinn sérfræðingur á skrifstofu samhæfingar í ráðuneytinu.
„Á fundinum voru stjórnvöld upplýst um stöðu málsins og sagt var frá íbúafundi í Langanesbyggð. Á fundinum kom fram að stjórnvöld munu áfram eiga samtöl um málið við sveitarfélög og þróunaraðila um þá þætti sem snúa að stjórnvöldum,“ segir Sighvatur Arnmundsson, upplýsingafulltrúi forsætisráðuneytis, spurður um fundinn í ráðuneytinu.
Fulltrúar Bremenports telja Finnafjarðarverkefnið ríma vel við áherslur stjórnvalda.
„Við teljum að með verkefni okkar getum við stutt við framtíðarstefnu Íslands á sviði atvinnumála,“ segir Lars Stemmler.
Hann segir aðstæður á norðausturhorni landsins henta vel fyrir slíka atvinnuuppbyggingu.
„Þar á staðnum er mesta vindorka sem Ísland getur boðið upp á ásamt hagstæðu landslagi í kringum Finnafjörð.“
Þegar kemur að tímaramma verkefnisins minnir Lars á að höfnin í Bremerhaven hafi byggst upp á tvöhundruð árum.
„Það er tímarammi sem við getum hugsað okkur. Fyrir Finnafjörð kannski tíu eða fimmtán ár.
Fyrst þurfum við að tryggja raforkuframboð þar og í næstu skrefum þurfum við að fara yfir í nýtingu og framkvæmd,“ segir Lars Stemmler, yfirmaður alþjóðaverkefna Bremenports.
Hér má rifja upp fimmtán ára gamla frétt Stöðvar 2 um áform sveitarstjórnarmanna norðaustanlands:
Framgangur hugmynda um stórskipahöfn í Finnafirði við Langanes tafðist vegna covid-faraldursins. Áform um að taka upp þráðinn á ný eru sögð stranda á því að engin áheyrn fáist hjá íslenska ríkinu.
Sveitarstjórn Langanesbyggðar skoðar nú hugmyndir um að reisa hátt í þrjúhundruð vindmyllur á sex svæðum milli Langaness og Vopnafjarðar. Rætt er um að allt að eitt þúsund megavött raforku verði virkjuð í vindmyllugörðunum.
Stórskipahöfn í Finnafirði myndi hafa gríðarleg áhrif á norðausturhorni landsins en er jafnframt ávísun á átök, jafnt heima í héraði sem og í landsmálaumræðunni.
Oddviti Langanesbyggðar hefur fulla trúa á því að risahöfn við Finnafjörð verði að veruleika eftir að eitt stærsta hafnafyrirtæki Evrópu, Bremenports, ritaði undir samstarfssamning um að kosta mörghundruð milljóna króna undirbúningsvinnu.