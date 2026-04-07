Vinna á­fram að alþjóðahöfn og iðnaðar­svæði í Finnafirði

Kristján Már Unnarsson skrifar
Robert Howe, forstjóri Bremenports, og Lars Stimmler, yfirmaður alþjóðaverkefna Bremenports. Sigurjón Ólason

Fulltrúar þýska félagsins Bremenports eru enn áhugasamir um uppbyggingu alþjóðahafnar og iðnaðarsvæðis í Finnafirði við Langanes og segja aðstæður þar ákjósanlegar. Þetta kom fram á íbúafundi á Þórshöfn í síðustu viku en Þjóðverjarnir nýttu einnig Íslandsheimsóknina til að funda með fulltrúum forsætisráðuneytis.

Í kvöldfréttum Sýnar var rifjað upp að aldarfjórðungur er frá því stórskipahöfn í Gunnólfsvík fór fyrst inn á aðalskipulag.

Fyrir tólf árum var ritað undir samstarfsyfirlýsingu í Ráðherrabústaðnum við Bremenports um að hefja rannsóknir vegna hafnargerðar.

Fyrir sjö árum var á hafnarbakkanum á Þórshöfn ritað undir samning um stofnun þróunarfélags Finnafjarðarhafnar.

Frá Þórshöfn á Langanesi í apríl 2019. Fulltrúar Langanesbyggðar, Vopnafjarðarhrepps, þýska hafnarfélagsins Bremenports og verkfræðistofunnar Eflu undirrituðu þá samning um stofnun þróunarfélags um uppbyggingu alþjóðlegrar stórskipahafnar í Finnafirði.Efla

Lítið hefur gerst síðan. Fyrir þremur árum sagði fulltrúi Bremenports Finnafjörð fastan í þagnarmúr þáverandi ríkisstjórnar.

Í síðustu viku buðu Langanesbyggð og Vopnafjarðarhreppur til sameiginlegs íbúafundar á Þórshöfn með fulltrúum Bremenports um stöðu málsins. Verkefnið er enn lifandi, eins og heyra má hér í frétt Sýnar:

Upphaflegar hugmyndir um risahöfn vegna siglinga um Íshafið eða olíuhöfn eru þó ekki lengur í umræðunni. Núna er viðskiptahugmyndin sú að byrja á vindorkuveri. Höfnin kæmi svo í áföngum í framhaldinu.

Umhverfismat er í gangi fyrir tvær vindmyllur á Sauðaneshálsi sem þýska fyrirtækið WPD hyggst reisa í tilraunaskyni til að undirbúa allt að 500 megavatta raforkuver. Orkan yrði nýtt til framleiðslu vistvæns rafeldsneytis fyrir skip. Hliðarverkefni yrði fiskeldisstöð á landi.

Grafísk mynd af tveimur vindmyllum sem áformað er koma upp í tilraunaskyni á Sauðaneshálsi ofan Þórshafnar.wpd Ísland

Forstjóri Bremenports, Robert Howe, og Lars Stemmler, yfirmaður alþjóðamála fyrirtækisins, nýttu Íslandsheimsóknina einnig til fundar í forsætisráðuneytinu með verkefnastjóra stórfjárfestinga, Karli Guðmundssyni. Einnig sat fundinn sérfræðingur á skrifstofu samhæfingar í ráðuneytinu.

„Á fundinum voru stjórnvöld upplýst um stöðu málsins og sagt var frá íbúafundi í Langanesbyggð. Á fundinum kom fram að stjórnvöld munu áfram eiga samtöl um málið við sveitarfélög og þróunaraðila um þá þætti sem snúa að stjórnvöldum,“ segir Sighvatur Arnmundsson, upplýsingafulltrúi forsætisráðuneytis, spurður um fundinn í ráðuneytinu.

Frá íbúafundinum á Þórshöfn í síðustu viku. Frá vinstri: Íris Edda Jónsdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðar, Hafsteinn Helgason, sviðsstjóri viðskiptaþróunar hjá Eflu, Robert Howe, forstjóri Bremenports, Lars Stemmler, yfirmaður alþjóðamála Bremenports, Gunnar Már Gunnarsson, verkefnastjóri innviðamála í Langanesbyggð, og Halldóra Jóhanna Friðbergsdóttir, varaoddviti Langanesbyggðar, sem var fundarstjóri.Langanesbyggð

Fulltrúar Bremenports telja Finnafjarðarverkefnið ríma vel við áherslur stjórnvalda.

„Við teljum að með verkefni okkar getum við stutt við framtíðarstefnu Íslands á sviði atvinnumála,“ segir Lars Stemmler.

Tölvugerð mynd af höfn við Finnafjörð.Efla

Hann segir aðstæður á norðausturhorni landsins henta vel fyrir slíka atvinnuuppbyggingu.

„Þar á staðnum er mesta vindorka sem Ísland getur boðið upp á ásamt hagstæðu landslagi í kringum Finnafjörð.“

Rannsóknarholur voru grafnar við Finnafjörð sumarið 2015 til að kanna jarðveginn á fyrirhuguðu hafnarsvæði. Gunnólfsvíkurfjall í baksýn.Mynd/Friðrika Marteinsdóttir, Eflu

Þegar kemur að tímaramma verkefnisins minnir Lars á að höfnin í Bremerhaven hafi byggst upp á tvöhundruð árum.

„Það er tímarammi sem við getum hugsað okkur. Fyrir Finnafjörð kannski tíu eða fimmtán ár.

Fyrst þurfum við að tryggja raforkuframboð þar og í næstu skrefum þurfum við að fara yfir í nýtingu og framkvæmd,“ segir Lars Stemmler, yfirmaður alþjóðaverkefna Bremenports.

Hér má rifja upp fimmtán ára gamla frétt Stöðvar 2 um áform sveitarstjórnarmanna norðaustanlands:

Tengdar fréttir

Segir Finnafjörð fastan í þagnarmúr ríkisstjórnar

Framgangur hugmynda um stórskipahöfn í Finnafirði við Langanes tafðist vegna covid-faraldursins. Áform um að taka upp þráðinn á ný eru sögð stranda á því að engin áheyrn fáist hjá íslenska ríkinu.

Áform um stóra vindmyllugarða milli Langaness og Vopnafjarðar

Sveitarstjórn Langanesbyggðar skoðar nú hugmyndir um að reisa hátt í þrjúhundruð vindmyllur á sex svæðum milli Langaness og Vopnafjarðar. Rætt er um að allt að eitt þúsund megavött raforku verði virkjuð í vindmyllugörðunum.

Stór áfangi að þjónustuhöfn Norðurslóða við Finnafjörð

Oddviti Langanesbyggðar hefur fulla trúa á því að risahöfn við Finnafjörð verði að veruleika eftir að eitt stærsta hafnafyrirtæki Evrópu, Bremenports, ritaði undir samstarfssamning um að kosta mörghundruð milljóna króna undirbúningsvinnu.

