Fleiri ó­á­nægðir en á­nægðir í fyrsta skipti

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ríkisstjórnin á fundi með forseta Íslands í mars 2024. Síðan þá hefur ánægjan minnkað og óánægjan aukist. Vísir/Vilhelm

Í fyrsta skipti í tíð ríkisstjórnarinnar sem mynduð var eftir kosningarnar í nóvember 2024 mælast fleiri óánægðir en ánægðir með störf ríkisstjórnarinnar í ársfjórðungskönnun Maskínu.

39% segjast á fyrstu þremur mánuðum ársins óánægð með störf ríkisstjórnar Samfylkingarinnar, Viðreisnar og Flokks fólksins en 36 prósent segjast ánægð.

Óánægjuraddirnar hafa tæplega tvöfaldast frá því ríkisstjórnin var mynduð og 21 prósent sögðust óánægð með ríkisstjórnina. Að neðan má sjá ánægju og óánægju eftir stjórnmálaflokkum.

Karlar eru mun óánægðari með ríkisstjórnina en konur eða sem nemur 47 prósentum á móti 30 prósentum kvenna. 

Þá er fólk á fertugus- og fimmtugsaldri óánægðast á meðan yngstu og elstu aldurshóparnir eru ánægðari. 

Fólk með hærri menntun er töluvert ánægðara með störf ríkisstjórnarinnar en minni mun er að merkja þegar horft er til heimilistekna fólks. Þegar litið er til landshluta er óánægjan mest á Austurlandi eða 56 prósent en mest ánægjan er meðal Reykvíkinga.

Litlar breytingar eru á viðhorfi landsmanna til starfa stjórnarandstöðunnar en 54 prósent eru óánægð en 14 prósent ánægð.

