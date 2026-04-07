Leikur Sundsvall og Nordic United í sænsku B-deildinni í fótbolta hófst klukkan þrjú á sunnudag en honum lauk ekki fyrr en tæpum 24 klukkustundum síðar og þá á dramatískan hátt.
Það þurfti að aflýsa leik eftir átta mínútur hér heima á Íslandi um páskana og snjórinn var víða til vandræða. Þá var byrjað á fyrstu mínútu en þetta var aðeins öðruvísi í Svíþjóðþ
Fyrsti leikur sænsku B-deildarinnar á NP3 Arena í Sundsvall á sunnudag fauk út í veður og vind vegna mikillar snjókomu.
Leikurinn hófst aftur á mánudag klukkan eitt. Þá var Nordic United með 1–0 forystu frá því deginum áður.
Það leit líka út fyrir að verða útisigur þegar Niklas Söderberg skoraði og kom gestunum í 2–1 á 86. mínútu.
En þá stóð Sundsvall fyrir ótrúlegri endurkomu.
Á 95. mínútu jafnaði Hugo Aviander úr vítaspyrnu eftir að brotið var á hinum nítján ára gamla Suwaibou Kebbeh. Þegar boltinn fór inn stóð 94:51 á klukkunni.
Þegar klukkan stóð í 95:51 kom síðan sigurmark heimaliðsins. Kebbeh kom öllum á óvart þegar hann lét vaða með langskoti sem fór í markið.
Leiknum lauk því með 3–2 sigri Sundsvall og mikil fagnaðarlæti brutust út meðal leikmanna Sundsvall eftir lokaflautið.
„Ég skil ekki hvað er að gerast. Öll rökfræði hvarf þegar Kebbeh lét þetta skot vaða,“ sagði Yaqub Finey, sem skoraði 1–1 mark Sundsvall, í viðtali við TV4.
Elias Andersson hjá Nordic United var orðlaus eftir tapið: „Ég veit ekki hvað ég á að segja,“ sagði Andersson.
Hann tjáir sig einnig um þá staðreynd að leikurinn var kláraður daginn eftir.
„Þetta er sjúkasti leikur sem ég hef spilað á ferlinum, mikið af hléum. En það er það sama fyrir Sundsvall, svo við eigum í raun ekkert að segja um það,“ sagði Andersson.