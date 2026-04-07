Sory Ibrahim Diarra skoraði líklega eina sérstökustu fimmu í sögu fótboltans í leik í norsku B-deildinni í fótbolta í gær.
Diarra er fyrirliði gamla Íslendingaliðsins Haugesund sem féll úr deildinni síðasta haust eftir sextán tímabil í úrvalsdeildinni.
Þetta er liðið sem Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfaði í stuttan tíma árið 2024 en bæði hann og íslenskir leikmenn þess hafa yfirgefið það síðan.
Nú var komið að fyrsta leik liðsins í B-deildinni í mjög langan tíma og liðið vann þá 4-2 útisigur á Lyn í Osló.
Frammistaða þessa 26 ára Malímanns stal þó öllum fyrirsögnum með sínum fimm mörkum. Diarra skoraði nefnilega fjögur mörk í rétt mark og eitt í rangt mark. Þetta var einmitt fyrsti leikur hans með fyrirliðabandið.
Diarra kom hann Haugesund yfir eftir átta mínútna leik, áður en hann skoraði í rangt mark sautján mínútum síðar. Því næst sá hann um að skora mörkin sem komu liðinu í 2-1, 3-2 og 4-2. Í millitíðinni hafði Andreas Hellum minnkað muninn í 2-2 fyrir Lyn.
Diarra hefur verið hjá Haugesund frá árinu 2023 en hafði mest skorað níu mörk á einu tímabili í öllum keppnum og skoraði samanlagt sjö mörk í 22 leikjum í fyrrasumar.
Vefsíða Haugesund lék sér með atburði dagsins með því að slá upp fyrirsögninni „Sory, not Sory“.
