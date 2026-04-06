Eldri borgarar verið í lífshættu vegna ábyrgðarleysis framkvæmdaaðila Eiður Þór Árnason skrifar 6. apríl 2026 22:12 Hákon Gunnarsson, hagfræðingur og íbúi í Fannborg, segir bárujárn hafa valdið skemmdum á íbúðabyggingunum í kring. Aðsend Íbúi í Fannborg í Kópavogi segir stórhættu hafa verið á ferðum í dag þegar þungar bárujárnsplötur fuku af vinnusvæði á nærliggjandi byggingar. Plöturnar hafi brotið rúðu og valdið öðrum skemmdum á íbúðabyggingum. Hann gagnrýnir verktaka og lóðarhafa harðlega fyrir að hafa ekki búið betur um svæðið fyrir óveðrið í dag. Hann hafi setið í sólstofunni sinni síðdegis í dag þegar hann heyrði læti. Bárujárnsplötur hafi þá fokið út fyrir varnargirðingu byggingarsvæðisins og þungar plöturnar minnt á rakvélablöð á fleygiferð. Næst hafi hann séð brotnar rúður og skemmda veggi við aðalinngang hjá Fannborg 8 þar sem meðalaldur íbúa sé yfir áttatíu ár. „Fólk er hreinlega í [lífshættu]." Þetta skrifar Hákon Gunnarsson í færslu á Facebook-síðu sinni en hann er jafnframt nefndarmaður í skipulagsráði Kópavogs fyrir Samfylkinguna. Myndskeið sem hann tók sýnir það þegar bárujárnsplata fauk yfir varnargirðingu framkvæmdasvæðisins. Klippa: Rifu hús í roki Skilið bygginguna eftir galopna „Þessar eignir voru seldar til niðurrifs fyrir átta árum síðan, tíu dögum fyrir bæjarstjórnarkosningarnar 2018. Þetta er búið að vera hörmungarsaga síðan," segir hann í samtali við fréttastofu. Skemmdir nálægt inngangi. Hákon Gunnarsson „Það hefur ekkert gerst nema bara síðustu vikurnar að það fékk niðurrifsleyfi fyrir þessar byggingar." Hann fullyrðir að niðurrif hafi í kjölfarið hafist á gamla félagsheimilinu Fannborg 2 án þess að tilskilin leyfi lægju fyrir. „Það varð að stoppa það af." „Það sem gerðist um helgina var það að þeir bara fóru frá byggingunni galopinni og svo kom náttúrulega veður sem allir vissu af. Það var rosalegt að horfa upp á þetta." Níðþungar bárujárnsplötur hafi farið á flug í dag og lögregla og slökkvilið verið kallað á staðinn síðdegis í dag. Slökkvilið og lögregla komu á vettvang í dag Hákon Gunnarsson Leitað til lögmanns Hákon segist ætla að kanna réttarstöðu sína. „Ég talaði við lögmann og hann segir að þetta sé refsivert athæfi." „Svona á að hafa einhverjar afleiðingar fyrir þá sem bera ábyrgð á hlutum þarna. Hvort sem það er ég sem kæri eða einhver annar." Málinu sé ekki lokið og ljóst á viðbrögðum sem hann hafi fengið við Facebook-færslunni um málið að það sjóði á fólki. Niðurrif hófst nýverið á gamla félagsheimilinu.Hákon Gunnarsson Hann ítrekar að mikil hætta hafi verið á ferðum þar sem plata hafi fallið nálægt aðalinngangi byggingar með þrjátíu íbúðum þar sem meðalaldur sé hár. Hákon nefnir að staða hans í skipulagsráði eigi ekki að breyta neinu í þessu máli. Hann tengist málinu fyrst og fremst sem nágranni sem hafi náð þessu á mynd. Kópavogur Veður Byggingariðnaður