Rotaðist eftir að hafa fokið á höfuðið

Agnar Már Másson skrifar
Slökkvilið sinnti útkallinu.

Eldri borgari var fluttur á slysadeild eftir að hafa hlotið höfuðhögg er hann fauk í vindhviðu á höfuðborgarsvæðinu.

„Hann rotaðist við fallið og mundi ekki, og fékk einhvern skurð á höfuð,“ segir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi.

Veðrið hefur leikið landsmenn grátt í dag en gular og appelsínugular viðvaranir taka gildi um landið í dag þar sem austanstormur gengur yfir.

Að öðru leyti segir Stefán að slökkviliðið hafi ekki þurft að sinna mörgum veðurverkefnum í dag tengdum veðri, að undanskilinni bílveltu sem varð á Kjalarnesi um klukkan 14.

