Júlíus á skotskónum í fyrsta leik

Júlíus Magnússon var á meðal markaskorara er Elfsborg vann 2-0 sigur á Gautaborg í fyrstu umferð sænsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta.
Júlíus byrjaði á miðju Elfsborg og hinu megin var Kolbeinn Þórðarson í byrjunarliði Gautaborgar.
Eftir markalausan fyrri hálfleik kom Magnus Silverholt Elfsborg yfir þegar tæpur stundarfjórðungur var liðinn af síðari hálfleik og fimm mínútum síðar tvöfaldaði Júlíus forystuna.
Ari Sigurpálsson spilaði síðustu 20 mínúturnar fyrir Elfsborg sem vann 2-0 sigur og byrjar tímabilið því á sigri.