Fyrir­liðinn sneri aftur og skoraði tvö gegn Róm­verjum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Lautaro Martínez skoraði tvö mörk í endurkomu sinni eftir nokkurra vikna fjarveru vegna meiðsla. getty/Image Photo Agency

Lautaro Martínez, fyrirliði Inter, lék í kvöld sinn fyrsta leik frá því um miðjan febrúar. Hann skoraði tvö mörk í 5-2 sigri Inter á Roma á San Siro í ítölsku úrvalsdeildinni.

Martínez meiddist í fyrri leik Inter og Bodø/Glimt í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu 18. febrúar.

Hann missti af seinni leiknum gegn Bodø/Glimt og sjö leikjum í heildina. Inter vann aðeins tvo þeirra.

Martínez var ekki lengi að stimpla sig inn í leiknum í kvöld því strax á upphafsmínútunni skoraði hann eftir undirbúning Marcus Thuram.

Gianluca Mancini jafnaði fyrir Roma á 40. mínútu en í uppbótartíma fyrri hálfleiks kom Hakan Calhanoglu Inter aftur yfir með frábæru langskoti.

Martínez skoraði aftur á 52. mínútu en eins og í fyrsta markinu naut hann aðstoðar Thurams. Franski framherjinn skoraði svo sjálfur þremur mínútum seinna.

Nicolo Barella kom Inter í 5-1 á 63. mínútu áður en Lorenzo Pellegrini minnkaði muninn í 5-2 sjö mínútum seinna.

Með sigrinum náði Inter níu stiga forskoti á toppi deildarinnar. Liðið hefur leikið einum leik meira en AC Milan sem er í 2. sætinu.

Roma, sem hefur tapað þremur af síðustu fjórum leikjum sínum, er í 6. sætinu.

