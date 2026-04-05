Fyrirliðinn sneri aftur og skoraði tvö gegn Rómverjum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 5. apríl 2026 20:54 Lautaro Martínez skoraði tvö mörk í endurkomu sinni eftir nokkurra vikna fjarveru vegna meiðsla. getty/Image Photo Agency Lautaro Martínez, fyrirliði Inter, lék í kvöld sinn fyrsta leik frá því um miðjan febrúar. Hann skoraði tvö mörk í 5-2 sigri Inter á Roma á San Siro í ítölsku úrvalsdeildinni. Martínez meiddist í fyrri leik Inter og Bodø/Glimt í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu 18. febrúar. Hann missti af seinni leiknum gegn Bodø/Glimt og sjö leikjum í heildina. Inter vann aðeins tvo þeirra. Martínez var ekki lengi að stimpla sig inn í leiknum í kvöld því strax á upphafsmínútunni skoraði hann eftir undirbúning Marcus Thuram. Gianluca Mancini jafnaði fyrir Roma á 40. mínútu en í uppbótartíma fyrri hálfleiks kom Hakan Calhanoglu Inter aftur yfir með frábæru langskoti. Martínez skoraði aftur á 52. mínútu en eins og í fyrsta markinu naut hann aðstoðar Thurams. Franski framherjinn skoraði svo sjálfur þremur mínútum seinna. Nicolo Barella kom Inter í 5-1 á 63. mínútu áður en Lorenzo Pellegrini minnkaði muninn í 5-2 sjö mínútum seinna. Með sigrinum náði Inter níu stiga forskoti á toppi deildarinnar. Liðið hefur leikið einum leik meira en AC Milan sem er í 2. sætinu. Roma, sem hefur tapað þremur af síðustu fjórum leikjum sínum, er í 6. sætinu.