Íslenski boltinn

Sam­vinna Emils og Birnis gerði gæfu­muninn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Emil Atlason skoraði tvívegis gegn Selfyssingum. vísir/diego

Stjarnan er komin áfram í sextán liða úrslit Mjólkurbikars karla eftir 2-1 sigur á Selfossi í dag. Emil Atlason skoraði bæði mörk Stjörnumanna.

Leikið var í Miðgarði, knatthúsi Stjörnunnar. Staðan í hálfleik var markalaus en í upphafi seinni hálfleiks kom Emil Garðbæingum yfir eftir sendingu frá Birni Snæ Ingasyni. Emil stýrði boltanum þá í netið innanfótar eftir fyrirgjöf Birnis frá vinstri.

Emil var aftur á ferðinni á 65. mínútu en þá skoraði hann sitt annað mark með skoti af stuttu færi á fjærstöng eftir fyrirgjöf Birnis.

Selfoss, sem féll niður í 2. deild á síðasta tímabili, gafst ekki upp og þegar fimm mínútur voru til leiksloka minnkaði Einar Bjarki Einarsson muninn með laglegum skalla eftir hornspyrnu.

Selfyssingar reyndu hvað þeir gátu til að jafna metin en varð ekki kápan úr því klæðinu og Stjörnumenn fögnuðu 2-1 sigri.

Stjarnan sækir KA heim í 1. umferð Bestu deildar karla eftir viku. Fyrsti leikur Selfoss í 2. deildinni er gegn KFA 2. maí.

Ægir, sem vann sér sæti í Lengjudeildinni í fyrra, komst einnig í sextán liða úrslit Mjólkurbikarsins í dag eftir stórsigur á Árbæ, 1-7.

Harley Willard skoraði tvö mörk fyrir Ægi og Einar Breki Sverrisson, Breki Rúnar Jónínuson, Atli Rafn Guðbjartsson, Kristinn Ásgeir Þorbergsson og Jordan Adeyemo sitt markið hvor. Egill Helgi Guðjónsson skoraði mark Árbæjar.

