Erlent

Féll fyrir borð í Norður­sjó í ofsa­veðri

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ölduhæð er allt að fimmtán metrum. Mynd úr safni. Getty

Maður féll fyrir borð olíuflutningaskips í Norðursjó undan ströndum Ryggjafylkis í Noregi. Björgunaraðgerðir standa yfir en ofsaveður er á svæðinu og mikill öldugangur.

VG greinir frá því að maðurinn hafi fallið útbyrðis um fjögurleytið á staðartíma og að neyðarkall hafi verið sent út stuttu seinna. Haft er eftir Jan Erik Skorpe aðgerðarstjóra hjá norsku landhelgisgæslunni að allt tiltækt lið hafi verið ræst út.

„Við höfum sent björgunarþyrlu frá Sola, látið skip á svæðinu vita og kallað út varðskip frá Egersund,“ segir hann í samtali við miðilinn norska.

Olíuflutningaskipið er í um 45 kílómetra fjarlægð frá landi suðvestur af Stafangri. Þar er mikið óveður og vindstyrkur upp á rúmlega þrjátíu metra á sekúndu. Meðalölduhæð er nú 7,5 metrar og þær hæstu ná hátt í fimmtán metra.

