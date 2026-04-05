Leik hætt hjá Arnóri um stundarsakir vegna slagsmála Aron Guðmundsson skrifar 5. apríl 2026 15:09 Arnór Sigurðsson í leik með Malmö. Getty/Gabriel Calvino Alonso Leikur Örgryte og Malmö í sænsku úrvalsdeildinni var flautaður af vegna slagsmála sem brutust út milli áhorfenda á leiknum. Arnór Sigurðsson er í byrjunarliði Malmö en nú er leikurinn farinn aftur af stað. Um leik í fyrstu umferð sænsku úrvalsdeildarinnar var að ræða þar sem að Örgryte spilar sem nýliði þetta tímabilið. Leikurinn á milli liðanna var farinn af stað en aðeins nokkrar mínútur höfðu liðið af honum þegar að dómari leiksins flautaði hann af. Upp hafði komið atvik strax þegar leikurinn fór af stað þar sem að stuðningsmenn Malmö kveiktu á blysum. Leikurinn hélt hins vegar áfram þrátt fyrir þykkann reykjarmökk en þegar komið var fram á sjöttu mínútu kallaði dómari leiksins fyrirliða liðanna til sín og bað leikmenn beggja liða að halda inn til búningsherbergja. Heimildir TV 4 frá vellinum herma að slagsmál hafi brotist út milli stuðningsmanna í stúkunni. Því hafi verið ákveðið að hætta leik. Hann hófst nú aftur fyrir skemmstu og er staðan enn markalaus. Arnór Sigurðsson er sem fyrr segir í byrjunarliði Malmö, Daníel Tristan Guðjohnsen er á meðal varamanna Malmö.