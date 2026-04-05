Snjó­flóð hrifsaði með sér göngugarpa

Agnar Már Másson skrifar
Snjóflóðið hrifsaði með sér göngugarpana hátt í fimmtíu eða sextíu metra, að sögn Sigrúnar. „Svo bara dustuðum við af okkur og héldum upp aftur,“ bætir hún við. Þær vöruðu svo aðra göngumenn við flóðahættunni.
Fjallagarpurinn Sigrún Linda Birgisdóttir var hrifsuð fimmtíu metra niður Akrafjall þegar snjóflóð féll þar í gærmorgun en nokkur snjóflóðahætta var á höfuðborgarsvæðinu í gær.

Veðurstofan varaði upp úr hádegi í gær við snjóflóðahættu á höfuðborgarsvæðinu eftir að tilyknningar bárust um slík. Veðurstofan mælti meðal annars gegn því við göngumenn á Esjunni að þeir gengu lengra en upp að Steini.

Fyrr þann dag hafði Sigrún farið í fjögurra manna hópi upp á Akrafjall en göngugarparnir eru allir félagar í fjallgönguhópnum Toppförum.

„Það var töluverður snjór. Þegar við vorum komin í fyrstu brekkuna er einn á undan mér, svo kem ég og svo önnur, og snjóflóðið tekur okkur tvær,“ segir Sigrún í samtali við Vísi.

„Og við berumst bara niður með því. Bara rólega, kannski fimmtíu metra, og það fór kannski svona upp í mitti.“

Blessunarlega sakaði engan, að sögn Sigrúnar, en hún var með mannbrodda og gat því stöðvað sig. „Annars hefði ég líklegast farið lengra,“ segir hún.

Gönguleiðin sem Sigrún fór.

„Það var enginn skaði skeður og ég var ekkert hrædd eða neitt. Svo bara dustuðum við af okkur og héldum upp aftur,“ bætir hún við.

„En maður sá víðs vegar á þessum slóðum að það kann að vera varhugavert að fara um þessi svæði.“

Á leið sinni niður hafi gönguhópurinn svo varað þá sem þau mættu á leiðinni við snjóflóðahættunni. Sömuleiðis hafi hún sett inn færslu inn á Facebook-hópinn Snjóflóðatilkynningar.

Sigrún er reyndur fjallagarpur en hefur aldrei lent í öðru eins. Hún hefur heldur ekki orðið vör við snjóflóð í Akrafjalli áður þrátt fyrir að hafa gengið þar áður.

„Aldrei heyrt það, kannski einhverjir aðrir. Ég hef aldrei lent í þessu áður. Aldrei,“ segir hún. „En þetta er lífsreynsla út af fyrir sig.“

