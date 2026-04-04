Fótbolti

Hákon reimaði á sig markaskóna í kvöld

Aron Guðmundsson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson er kominn með sjö mörk í frönsku deildinni  Getty/Sathire Kelpa

Hákon Arnar Haraldsson skoraði fyrsta mark Lille í 3-0 sigri liðsins gegn Lens í frönsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Með sigrinum saxar Lille á Lens í öðru sæti deildarinnar. 

Mark Hákonar kom skömmu fyrir lok fyrir hálfleiks. Heimamenn beittu þar skyndisókn þar sem að boltinn endaði hjá Matias Fernandez-Pardo út  á vinstri kanti. Hann vann sig inn á teig Lens og kom með sendinguna fyrir markið þar sem að Hákon Arnar var réttur maður, á réttum stað og kom boltanum í netið. 1-0. 

Mörk frá Félix Correia og téðum Pardo í seinni hálfleik innsigluðu svo 3-0 sigur Lille sem klifrar þar með upp í 3.sæti deildarinnar og er þar með 50 stig, níu stigum á eftir Lens í öðru sætinu eftir 28 leiki. 

Þetta var sjöunda mark Hákonar með Lille í frönsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. Hann er nýbúinn að skrifa undir nýjan samning við félagið eftir að hafa fyrst gengið til liðs við það sumarið 2023. 

Franski boltinn

