Fótbolti

Neyðist til að hætta eftir margra mánaða greiningar­ferli

Aron Guðmundsson skrifar
Oscar á sínum tíma í leik með Chelsea 
Oscar á sínum tíma í leik með Chelsea 

Brasilíski miðjumaðurinn Oscar, sem gerði á sínum tíma garðinn frægan með enska úrvalsdeildarfélaginu Chelsea sem og brasilíska landsliðinu, hefur neyðst til að leggja skóna á hilluna af heilsufarsástæðum.

Oscar er aðeins 34 ára gamall en eftir margra mánaða greiningarferli hefur hann verið greindur með vasovagal syncope heilkennið. 

Einkennin lýsa sér þannig að einstaklingurinn sem þjáist af heilkenninu upplifir snörp lækkun á blóðþrýstingi og hjartslætti og það líður oft á tíðum yfir einstaklinginn.

Oscar greindi frá því í dag að skórnir færu á hilluna að sér. Að hann hefði fengið samningi sínum við Sao Paulo, núverandi lið sitt, rift.

Brasilíumaðurinn gekk í raðir félagsins í janúar á síðasta ári og spilaði 21 leik. 

„Ég vildi gera meira fyrir Sao Paulo. Vildi spila meira. Ég tel mig búa yfir fótboltalegu getunni og vera enn á góðum aldri til þess. En því miður þurfti þetta að gerast,“ segir Oscar í tilkynningu. Nú muni hann styðja við félagið sem stuðningsmaður. 

