Ótrúlegar sviptingar og Real Madrid fór stigalaust frá Mallorca Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 4. apríl 2026 16:25 Kylian Mbappé og félagar í Real Madrid fóru í fýluferð til Mallorca. getty/Cristian Trujillo Staða Real Madrid í baráttunni um Spánarmeistaratitilinn versnaði til muna eftir 2-1 tap fyrir Mallorca í dag. Barcelona getur náð sjö stiga forskoti á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar með sigri á Atlético Madrid í kvöld. Manu Morlanes kom Mallorca yfir á 41. mínútu og allt stefndi í að markið myndi duga liðinu til sigurs. Éder Militao jafnaði fyrir Real Madrid þegar tvær mínútur voru til leiksloka. Hann skallaði þá hornspyrnu Trents Alexander-Arnold í netið. Dramatíkin var ekki búin því þegar mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Vedat Muriqi sigurmark Mallorca, 2-1. Þetta var nítjánda mark hans í spænsku úrvalsdeildinni í vetur. Aðeins Kylian Mbappé, framherji Real Madrid, hefur skorað fleiri mörk (23). Real Madrid er áfram með 69 stig í 2. sæti deildarinnar en vinni Barcelona Atlético Madrid í kvöld er staða strákanna hans Álvaro Arbeloa orðin afar erfið. Real Madrid tekur á móti Bayern München í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á þriðjudaginn. Með sigrinum í dag komst Mallorca upp úr fallsæti spænsku úrvalsdeildarinnar. Liðið er nú með 31 stig, tveimur stigum á undan Elche sem er í 18. sætinu. Spænski boltinn Real Madrid CF