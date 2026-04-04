Ó­trú­legar sviptingar og Real Madrid fór stigalaust frá Mallorca

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Kylian Mbappé og félagar í Real Madrid fóru í fýluferð til Mallorca. getty/Cristian Trujillo

Staða Real Madrid í baráttunni um Spánarmeistaratitilinn versnaði til muna eftir 2-1 tap fyrir Mallorca í dag. Barcelona getur náð sjö stiga forskoti á toppi spænsku úrvalsdeildarinnar með sigri á Atlético Madrid í kvöld.

Manu Morlanes kom Mallorca yfir á 41. mínútu og allt stefndi í að markið myndi duga liðinu til sigurs.

Éder Militao jafnaði fyrir Real Madrid þegar tvær mínútur voru til leiksloka. Hann skallaði þá hornspyrnu Trents Alexander-Arnold í netið.

Dramatíkin var ekki búin því þegar mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Vedat Muriqi sigurmark Mallorca, 2-1. Þetta var nítjánda mark hans í spænsku úrvalsdeildinni í vetur. Aðeins Kylian Mbappé, framherji Real Madrid, hefur skorað fleiri mörk (23).

Real Madrid er áfram með 69 stig í 2. sæti deildarinnar en vinni Barcelona Atlético Madrid í kvöld er staða strákanna hans Álvaro Arbeloa orðin afar erfið.

Real Madrid tekur á móti Bayern München í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á þriðjudaginn.

Með sigrinum í dag komst Mallorca upp úr fallsæti spænsku úrvalsdeildarinnar. Liðið er nú með 31 stig, tveimur stigum á undan Elche sem er í 18. sætinu.

