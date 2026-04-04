Fótbolti

Karó­lína, Cecilía og stöllur styrktu stöðuna í öðru sætinu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir fagnar með fyrirliðanum Linu Magull eftir að hún kom Inter í 2-0. getty/Image Photo Agency

Inter vann 5-2 sigur á Lazio á heimavelli í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Inter er búið að koma sér vel fyrir í 2. sæti deildarinnar.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir stóð venju samkvæmt milli stanganna hjá Inter og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir lék á miðjunni. Telma Ívarsdóttir sat allan tímann á varamannabekknum.

Inter fékk sannkallaða draumabyrjun því strax á 3. mínútu skoraði Tessa Wullaert úr vítaspyrnu. Lina Magull bætti öðru marki við á 24. mínútu og aðeins tveimur mínútum síðar skoraði Marie Detruyer þriðja mark heimakvenna.

Inter sofnaði aðeins á verðinum í byrjun seinni hálfleiks og Lazio minnkaði muninn í 3-2.

Martina Tomaselli róaði taugar heimakvenna með marki á 80. mínútu og þegar ein mínúta var komin fram yfir venjulegan leiktíma skoraði Benedetta Glionna fimmta mark Inter. Lokatölur 5-2, þeim bláu og svörtu í vil.

Inter er með 37 stig í 2. sæti deildarinnar. Liðið er fimm stigum á eftir toppliði Roma en fimm stigum á undan Juventus sem er í 3. sætinu.

Ítalski boltinn

