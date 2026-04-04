Þrír vistaðir í fanga­klefa og einn fluttur á bráða­mót­töku

Freyja Þórisdóttir skrifar
Lögreglan handtók þrjá í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Myndin tengist fréttinni ekki beint og er úr safni. Vísir/Kolbeinn Tumi

Maður var fluttur á bráðamóttöku eftir að hann féll niður tröppur í fjölbýlishúsi í hverfi 111. Þrír voru vistaðir í fangaklefa grunaðir um sölu og dreifingu fíkniefna í miðbæ Reykjavíkur.

Þetta er meðal þeirra mála sem voru skráð í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm í gærkvöldi. Alls voru 68 mál skráð og í nótt gistu fjórir í fangaklefa.

Lögreglustöð sinnti útkalli í hverfi 108 þar sem ökumaður hafði ekið út af veginum. Töluvert tjón varð á bifreiðinni en engin slys urðu á fólki. Í sama hverfi var tilkynnt um innbrot í geymslu í fjölbýlishúsi.

Maður var tekinn höndum í miðborginni þar sem hann var að selja fíkniefni. Tveir aðrir voru stöðvaðir þar sem þeir voru grunaðir um sölu og dreifingu fíkniefna úr bifreið sinni. Allir þrír voru vistaðir í fangaklefa.

Lögreglustöð 3 handtók mann í hverfi 200 vegna eignaspjalla og hótana.

