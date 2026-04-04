Verða allir með gullmerki til að sýna liðsfélaga sínum stuðning Ágúst Orri Arnarson skrifar 4. apríl 2026 09:02 Leikmenn Strasbourg styðja liðsfélaga sinn í gegnum erfið meiðsli. Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images Liðsfélagar Joaquín Panichelli hjá Strasbourg ætla að sýna honum stuðning í verki þegar liðið mætir Nice síðar í dag. Panichelli hefur skorað 16 mörk fyrir Strasbourg og er markahæsti leikmaður frönsku úrvalsdeildarinnar í vetur. Hann sleit hins vegar krossband í landsleik með Argentínu á dögunum og verður frá næstu mánuðina. Venjan í frönsku deildinni er sú að markahæsti leikmaðurinn spili með sérstakt gullmerki á treyjunni en þar sem Panichelli er meiddur munu allir liðsfélagar hans spila með gullmerkið. Panichelli er markahæsti leikmaður frönsku deildarinnar en verður fjarverandi næstu mánuðina. Þá missir hann einnig af HM með argentíska landsliðinu. Sathire Kelpa/Eurasia Sport Images/Getty Images Liðið bað um leyfi fyrir því að allir leikmenn fengu að spila með gullmerkið í þessum leik til að sýna Panichelli stuðning í gegnum meiðslin og franska deildin féllst á það. Búast má svo við því að Mason Greenwood (15 mörk fyrir Marseille), Esteban Lepaul (14 mörk fyrir Rennais) eða Odsonne Édouard (12 mörk fyrir Lens) verði bráðum komnir með gullmerkið á handlegginn.