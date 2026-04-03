Mímir hótaði að siga Vítisenglum á gagnrýninn borgara Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 3. apríl 2026 21:22 Mímir Kristjánsson er hálfíslenskur og situr á norska þinginu fyrir vinstriflokkinn Rautt. Vísir Mímir Kristjánsson, hálfíslenskur þingmaður vinstriflokksins Rautt á norska þinginu, sendi borgara gróf skilaboð þar sem hann hótaði að siga á hann „sínum sínum" í Vítisenglunum. Aftenposten greinir frá þessu og hefur umrædd skilaboð undir höndum. Hluti af skjáskotunum sem miðlinum barst birti hann en miðillinn segir að Mímir hafi hótað manninum barsmíðum. Brá við að heyra Vítisenglana nefnda Maðurinn sem fékk skilaboðin hafði merkt Mími athugasemd undir færslu fréttamiðils í Jaðri þar sem hann kallaði Mími aumkunarverðan (no. ynkelig). Maðurinn vildi ekki koma fram undir nafni en að því er fram kemur í umfjöllun Aftenposten hefur hann kært málið til lögreglu. Hann segist jafnframt ekki taka þátt í neinu pólitísku starfi en hefur þó verið virkur í umræðu á samfélagsmiðlum. Hann segist ekki telja það þingmanni sæmandi að senda slík skilaboð og að Mímir hafi skotið honum skelk í bringu með því að draga Vítisenglana í málið. Þeir eru skilgreindir sem alþjóðleg glæpasamtök af Europol. Rankaði við sér og sá að sér Í samtali við NRK harmar Mímir atvikið. Hann ber við drykkju. „Ég sat á veitingastað á Spáni og hótaði einhverjum. Þetta er nettröllshegðun," sagði hann. Þegar hann rankaði allsgáður við sér daginn eftir sendi hann manninum fleiri skilaboð. „Hæ! Fyrirgefðu, ég ætlaði ekkert að senda svona ljót skilaboð í gær (ég var fullur). En ég velti því samt fyrir mér hvers vegna þú ert að áreita mig. Og þegar þú gerir það reglulega, viku eftir viku, hittirðu fyrr eða síðar á mig í því skapi sem ég var í í gær," skrifaði hann til mannsins.