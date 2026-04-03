Innlent

„Þetta hlýtur að verða metdagur“

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Myndin er úr safni.

Mikill fjöldi fólks lagði leið sína í Hlíðarfjall á Akureyri í dag. Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður skíðasvæðisins telur líklegt að um metdag sé að ræða.

„Ég er ekki með tölu á hvað þetta eru margir, við tökum það saman í lok dags. En þetta hlýtur að vera metdagur,“ segir Brynjar í samtali við fréttastofu.

Fréttastofa hefur fengið ábendingar um að löng bílaröð hafi myndast við skíðasvæðið og bílastæðin verið fljót að fyllast. Við slíkar aðstæður leggur fólk meðfram veginum en þarf þá að ganga dálítinn spotta að lyftunum, að sögn Brynjars. 

Hann segir til skoðunar að endurvekja rútuferðir frá Hótel Hálöndum, sem er á Hlíðarfjallsvegi, að fjallinu. Þannig væri hægt að leggja hjá hótelinu og fá far alveg að svæðinu í stað þess að þurfa að leggja úti í vegkanti. 

„Það er búið að vera alveg yndislegt í dag. Það kom trúbador og plötusnúður og veðrið er búið að vera mjög þægilegt,“ segir Brynjar. Þétt dagskrá er í Hlíðarfjalli um helgina en óhætt er að segja að skíðasvæðið sé ákveðinn brautryðjandi í apres-ski menningu hérlendis. Á morgun treður hljómsveitin Alles okei upp á skíðasvæðinu og plötusnúður þeytir skífum. Á páskadag verður sömuleiðis boðið upp á tónlistardagskrá. 

Áfengissala hefur verið leyfð á skíðasvæðinu í nokkur ár og Brynjar hefur sagt söluna hafa reynst einkar vel. 

Skíðasvæði Akureyri

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið