Innlent

Göngin lokuð á næturnar í sjö vikur:  „Hélt að þetta væri apríl­gabb“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Áætlað er að endurnýjunin taki rúmar sjö vikur. Vísir/Jóhann

Hvalfjarðargöngin verða lokuð sex daga vikunnar frá klukkan hálf tíu á kvöldin til klukkan sex á morgnana í rúmar sjö vikur. Lokunin hefst næsta þriðjudag, 7. apríl, en hún er vegna þess að það á að endurnýja lýsinguna í göngunum.

Þetta segir í tilkynningu frá Vegagerðinni. Guðmundur Páll Bergþórsson býr ásamt eiginkonu sinni á Akranesi en þau keyra bæði tvö mjög reglulega í gegnum göngin. Hann starfar sem vörubílstjóri og hún sem hjúkrunarfræðingur á Landspítalanum.

„Ég sá bara frétt á mbl.is 1. apríl um lokunina og hélt þá að þetta væri aprílgabb en ég hringdi beint í Vegagerðina og þau sögðu mér að svo væri ekki,“ segir Guðmundur í samtali við Vísi en hann er undrandi á því að lokunin hafi ekki verið tilkynnt miklu fyrr.

„Það veit enginn hérna af þessu, ég hringdi í þau hjá Akraneskaupstað og þar voru allir jafn hissa og ég,“ segir Guðmundur og bætir því við að þetta hafi einnig komið flatt upp á vinkonu hans sem situr í bæjarstjórn á Akranesi.

Ætlast til að hann sé mættur þegar göngin eru enn lokuð

Guðmundur segist vanalega vera á vöktum sem hefjist um sjö en í aprílmánuði sé ætlast til þess að hann mæti aðeins fyrr.

„Vanalega mæti ég í bæinn og fer í ræktina um sex vegna þess að það eru engar ræktir opnar svo snemma á skaganum og ég mæti sjö. En í aprílmánuði er ég að leysa af og þá er ætlast til þess að ég sé mættur klukkan sex eða hálf sjö,“ segir Guðmundur.

Guðmundur Páll Bergþórsson segist ekki viss um hvernig hann né eiginkona hans muni ráðstafa vinnu í apríl.

Þegar kona Guðmunds á að vera á næturvakt er hún yfirleitt mætt í vinnuna klukkan ellefu en þar sem lokanirnar eru frá hálf tíu á kvöldin þyrfti hún að leggja talsvert fyrr af stað en vanalega og vera mætt snemma.

„Af hverju er ekki hægt að bjóða upp á fylgdarakstur í gegnum göngin? Það er vanalega svona tuttugu mínútna bið og svo hleypt í gegn þegar þau eru þrifin til dæmis,“ segir Guðmundur. Samkvæmt vef Vegagerðarinnar verður hjáleið um Hvalfjörð. Það tekur um klukkutíma að keyra úr bænum og á Akranes ef keyrt er um Hvalfjörð.

 „Í svona slæmu veðri eins og hefur verið undanfarið myndi ég varla treysta konunni minni til að keyra allan Hvalfjörðinn, hvað þá eftir næturvakt,“ segir Guðmundur.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið