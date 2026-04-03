„Svona er lífið, en allt gerist af ástæðu" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 14:30 Mikael Anderson sést hér grípa um lærið eftir að hafa tognað á móti Haítí. Getty/Indrawan Kumala Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Anderson kemur meiddur heim úr landsliðsverkefni og missir af fyrsta leik tímabilsins með Djurgården. „Því miður verð ég frá keppni í nokkrar vikur," skrifaði Mikael á Instagram. Þetta er auðvitað svekkjandi staða að fá ekki tækifæri til að byrja tímabilið með sínu liði. Tilkynning Mikael Anderson á Instagram.@mikaelanderson10 Þetta eru líka ekki fréttirnar sem stuðningsmenn Djurgården vildu fá í páskaeggið sitt enda er Mikael lykilmaður í liðinu. Djurgården mætir Gais á annan í páskum. Hann verður frá keppni í nokkrar vikur. „Svona er lífið, en allt gerist af ástæðu. Nú er kominn tími til að endurræsa og koma sterkari til baka," skrifar Mikael í Instagram-sögu sína. Mikael var í landsliðsverkefni með Íslandi og í leiknum gegn Haítí á þriðjudag var hann í byrjunarliðinu. Mikael var skipt út af þegar um tuttugu mínútur voru eftir vegna eymsla en hann hélt um aftanvert lærið eftir sprett. Meiðslin eru því nógu alvarleg til að hann þurfi nú að fylgjast með liðinu af hliðarlínunni í nokkrar vikur. Í aprílmánuði mætir Stokkhólmsliðið einnig Kalmar, Malmö, Elfsborg og Hammarby og gæti verið án íslenska landsliðsmannsins í öllum leikjunum. Sænski boltinn