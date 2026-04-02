Fram­sókn næði ekki inn á þing

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Fylgi Framsóknarflokksins mælist 4,7 prósent samkvæmt þjóðarpúlsi Gallup.
Vísir/Lýður Valberg

Framsóknarflokkurinn mældist ekki inni á þingi ef gengið yrði til kosninga í dag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Flokkurinn mælist með 4,7 prósenta fylgi, sem er nærri tveimur prósentustigum minna en í síðasta þjóðarpúlsi. 

Ríkisútvarpið greinir frá niðurstöðum þjóðarpúlsins en þar er vakin athygli á að samkvæmt þeim næðu einungis fimm flokkar inn á þing, í fyrsta sinn frá 2009. Þá dyttu um fjórtán prósent atkvæða niður dauð, sem samsvarar fylgi níu þingmanna. 

Samkvæmt niðurstöðum þjóðarpúlsins mælist Samfylkingin með þrjátíu prósenta fylgi, Miðflokkurinn með 21 prósent og Sjálfstæðisflokkurinn með tæp tuttugu prósent. Viðreisn mælist með tíu prósenta fylgi og Flokkur fólksins 5,8 prósent. 

Þá mælast hvorki Framsóknarflokkurinn né Vinstri græn inni á þingi, en Framsókn mælist sem fyrr segir með 4,7 prósenta fylgi og Vinstri græn 4,3 prósent. 

Fram kemur að ríflega helmingur svarenda sem tóku afstöðu styðji ríkisstjórnina. 

Samanborið við síðasta þjóðarpúls bætir Samfylkingin við sig um einu og hálfu prósentustigi og Sjálfstæðisflokkurinn sömuleiðis. Fylgi Viðreisnar dalar um tæpt prósentustig. Fylgi Flokks fólksins og Vinstri Grænna stendur í stað og fylgi Miðflokksins hækkar lítillega. 

Samkvæmt niðurstöðum skoðanakönnunar Maskínu, sem framkvæmd var frá lokum febrúar fram yfir miðjan mars, mælist Samfylkingin með 25,5 prósent, Miðflokkurinn með 18,4 prósent og Sjálfstæðisflokkurinn 16,1 prósent. Þá mælist Viðreisn með fjórtán prósent, Framsókn með 7,1 prósent og Flokkur fólksins 5,8 prósent. 

Könnun Gallup var framkvæmd 2.-31. mars. Ekki liggur fyrir hve margir svarendur voru.

Fréttin hefur verið uppfærð.

