Samfylkingin tapar fylgi milli mánaða á meðan Framsókn og Vinstri græn bæta við sig. Þetta sýna niðurstöður nýs Þjóðarpúls Gallups en stuðningur við ríkisstjórnina minnkar frá því í janúar. Miðflokkurinn mælist áfram stærri en Sjálfstæðisflokkurinn.
Fylgi Samfylkingarinnar minnkar um tæplega þrjú prósentustig og fer úr 31,2% í 28,5%. Samhliða eykst fylgi Framsóknarflokksins og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um sitt hvort prósentustigið. Litlar breytingar eru á stuðningi við aðra flokka milli mánaða og eru þær ekki tölfræðilega marktækar.
Næstum 52% þeirra sem taka afstöðu segjast styðja ríkisstjórnina sem eru 2,4 prósentustigum færri en í janúarmælingunni. Fleiri styðja ríkisstjórnina en ríkisstjórnarflokkana þrjá samanlagt. Athygli vekur að nokkuð færri mældust ánægðir með störf ríkisstjórnarinnar í nýlegri könnun Prósents þar sem talan var 37%.
Könnun Gallup fór fram dagana 2. febrúar til 1. mars og greint er frá niðurstöðunum í tilkynningu frá fyrirtækinu. Í könnuninni mældist Samfylkingin með tæp 29% líkt og áður segir en næst á eftir fylgja Miðflokkurinn með rúm 20% og Sjálfstæðisflokkurinn með um 18% fylgi.
Um 11% myndu kjósa Viðreisn, tæplega 7% Framsóknarflokkinn, nær 6% Flokk fólksins, rúmlega 4% Vinstri græn, næstum 3% Pírata og rösklega 2% Sósíalistaflokk Íslands. Nærri 7% myndu skila auðu eða ekki kjósa og tæplega 14% taka ekki afstöðu eða vilja ekki gefa hana upp.
Samfylkingin mældist með 34,7% fylgi í Þjóðarpúlsi Gallup í júlí 2025 og hefur stuðningurinn nú minnkað um sex prósentustig.
Niðurstöðurnar eru úr netkönnun sem Gallup gerði á landsvísu og voru einstaklingar í úrtaki handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup. Heildarúrtaksstærð var 9.958 og þátttökuhlutfall 44,3%. Vikmörk á fylgi flokka eru 0,5% til 1,5%.
Spurningarnar voru eftirfarandi: 1) Ef kosið yrði til Alþingis í dag, hvaða flokk myndir þú kjósa? 2) En hvaða flokkur yrði líklegast fyrir valinu? 3) Styður þú ríkisstjórnina?
Tæplega helmingur þjóðarinnar er óánægður með störf ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur, eða 45 prósent samkvæmt nýrri skoðanakönnun Prósents. 37 prósent eru ánægð með störf stjórnarinnar.