Skoruðu í Reykjavík og unnu í Hafnarfirði Sindri Sverrisson skrifar 2. apríl 2026 17:13 Lengjubikarmeistararnir eru komnir skrefi nær næsta titli. Fylkir Það er mögulega einsdæmi að lið hafi skorað bæði innan- og utandyra í sama leiknum, í sitt hvoru sveitarfélaginu, en það gerðist í dag þegar Fylkir komst áfram í Mjólkurbikar karla í fótbolta með 2-0 sigri gegn KFA. Fylkismenn komust með sigrinum í 16-liða úrslit keppninnar og halda því áfram að gera vel á sinni fyrstu leiktíð undir stjórn Heimis Guðjónssonar, eftir að hafa orðið deildabikarmeistarar í fyrsta sinn á dögunum. Leikur liðanna í dag hófst í Árbænum og þar komst Fylkir yfir strax á 1. mínútu með marki sem skráð er sem sjálfsmark Milan Jelovac, markvarðar Austfirðinga. Eftir tuttugu mínútna leik, þar sem mikil snjókoma var farin að setja mark sitt á leikinn og línur vallarins ekki lengur sjáanlegar, ákvað Gunnar Oddur Hafliðason dómari að stöðva leikinn. Brugðið var á það ráð að færa leikinn svo inn í Skessuna í Hafnarfirði. Það gekk skjótt og Fylkismönnum tókst svo fljótlega að bæta við öðru marki, nú innandyra, þegar Guðmundur Tyrfingsson skoraði á 32. mínútu leiksins. Fylkismenn héldu svo forskotinu út leikinn og eru komnir áfram í næstu umferð. Mjólkurbikar karla Fylkir