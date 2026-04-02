Íslenski boltinn

Skoruðu í Reykja­vík og unnu í Hafnar­firði

Sindri Sverrisson skrifar
Lengjubikarmeistararnir eru komnir skrefi nær næsta titli.
Það er mögulega einsdæmi að lið hafi skorað bæði innan- og utandyra í sama leiknum, í sitt hvoru sveitarfélaginu, en það gerðist í dag þegar Fylkir komst áfram í Mjólkurbikar karla í fótbolta með 2-0 sigri gegn KFA.

Fylkismenn komust með sigrinum í 16-liða úrslit keppninnar og halda því áfram að gera vel á sinni fyrstu leiktíð undir stjórn Heimis Guðjónssonar, eftir að hafa orðið deildabikarmeistarar í fyrsta sinn á dögunum.

Leikur liðanna í dag hófst í Árbænum og þar komst Fylkir yfir strax á 1. mínútu með marki sem skráð er sem sjálfsmark Milan Jelovac, markvarðar Austfirðinga.

Eftir tuttugu mínútna leik, þar sem mikil snjókoma var farin að setja mark sitt á leikinn og línur vallarins ekki lengur sjáanlegar, ákvað Gunnar Oddur Hafliðason dómari að stöðva leikinn.

Brugðið var á það ráð að færa leikinn svo inn í Skessuna í Hafnarfirði. Það gekk skjótt og Fylkismönnum tókst svo fljótlega að bæta við öðru marki, nú innandyra, þegar Guðmundur Tyrfingsson skoraði á 32. mínútu leiksins.

Fylkismenn héldu svo forskotinu út leikinn og eru komnir áfram í næstu umferð.

Mjólkurbikar karla Fylkir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið