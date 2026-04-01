Hafa ekki spilað á HM síðan Suárez beit Chiellini Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. apríl 2026 12:31 Luis Suarez kvartar undan verk í tönnunum eftir að hafa bitið Ítalann Giorgio Chiellini sem sést í bakgrunni halda um öxlina þar sem mátti sjá far eftir bit Úrúgvæans. Getty/Matthias Hangst Ítalir verða ekki með á þriðja heimsmeistaramótinu í röð eftir að hafa tapað í vítaspyrnukeppni gegn Bosníu og Hersegóvínu í umspilinu í gærkvöldi. Þetta er sögulegt því enginn fyrrverandi sigurvegari mótsins hefur misst af þremur mótum í röð, en Ítalir komust heldur ekki á HM í Rússlandi 2018 né á HM í Katar 2022. Pio Esposito, sem skaut yfir, og Bryan Cristante, sem skaut í neðanverða slána, klikkuðu á vítaspyrnum sínum eftir að tíu leikmenn Gennaro Gattuso höfðu haldið út á móti skothríð Bosníumanna og tryggt sér vítaspyrnukeppni. Högg sem erfitt er að kyngja Tárvotur Gennaro Gattuso landsliðsþjálfari fullyrti að framtíð sín „væri ekki mikilvæg“ eftir að Gabriele Gravina, forseti ítalska knattspyrnusambandsins, sagði fréttamönnum að hann hefði beðið Gattuso um að vera áfram. View this post on Instagram A post shared by La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport) „Þetta er sárt, því við þurftum á þessu að halda fyrir okkur, fyrir alla Ítalíu og fyrir hreyfinguna okkar. Þetta er högg sem erfitt er að kyngja. Ég hefði gefið upp ár af lífi mínu, peninga, til þess að við næðum markmiði okkar,“ sagði Gennaro Gattuso. Ítölsk knattspyrna í djúpri kreppu Gravina fullyrti að hann myndi ekki segja af sér en viðurkenndi að ítölsk knattspyrna væri nú komin í „djúpa kreppu“. Ítalir komust yfir þegar Moise Kean skoraði með glæsilegu skoti af vítateigsboganum en vonir heimamanna um endurkomu jukust þegar Alessandro Bastoni varnarmaður Ítala var rekinn af velli fyrir að brjóta á Amar Memic þegar kantmaðurinn var sloppinn einn í gegn fimm mínútum fyrir hálfleik. Gianluigi Donnarumma, markvörður Ítala, varð að verja fjölda skota í seinni hálfleik en þegar hann varði skalla frá Edin Dzeko eftir fyrirgjöf Amar Dedic á 79. mínútu tókst Haris Tabakovic að koma frákastinu í netið og knýja fram framlengingu. View this post on Instagram A post shared by Match of the Day (@bbcfootball) Heimamenn voru síðan fullkomnir af vítapunktinum þar sem Benjamin Tahirovic, Tabakovic, Kerim Alajbegovic og Esmir Bajraktarevic skoruðu allir og tryggðu sér sæti á mótinu í sumar. Ég trúi því ekki enn „Ítölsk börn munu sjá annað heimsmeistaramót án Ítalíu,“ sagði kantmaðurinn Leonardo Spinazzola og barðist við tárin. „Ég trúi því ekki enn að við höfum dottið út á þennan hátt, eftir að hafa spilað manni færri. Með baráttuanda komumst við í vítaspyrnukeppni, við hefðum getað skorað þrjú eða fjögur mörk og þetta eru virkilega mikil vonbrigði fyrir alla.“ Frá því að Ítalir unnu heimsmeistaratitilinn í fjórða sinn árið 2006 hefur þeim mistekist hrapallega á stærsta sviði alþjóðlegrar knattspyrnu, þar sem þeir komust ekki upp úr riðlakeppninni 2010 og 2014. Þeir unnu England í úrslitaleik EM 2020 en það virðist nú vera undantekning fyrir þessa fyrrum stórveldisþjóð í knattspyrnu sem á í miklum erfiðleikum á alþjóðavettvangi. Fyrrverandi miðjumaðurinn Gattuso, sem var í byrjunarliði Ítala síðast þegar þeir unnu HM árið 2006, tók við af Luciano Spalletti sem landsliðsþjálfari þegar tveir leikir voru liðnir af þessari undankeppni. View this post on Instagram A post shared by TNT Sports Football (@tntsportsfootball) Undir stjórn Spalletti féll liðið úr leik í sextán liða úrslitum á EM 2024 en hann var rekinn eftir 3-0 tap gegn Noregi í júní. Það þýddi að Gattuso og Ítalir áttu erfitt verk fyrir höndum til að komast beint áfram. Þrátt fyrir efasemdir um hæfni Gattuso í starfið vann hann fimm leiki í röð, tvisvar gegn Eistlandi og Ísrael og einnig gegn Moldóvu. Hins vegar, jafnvel fyrir 4-1 tap gegn Noregi, var þeim ætlað annað sætið og umspil sem endaði síðan með tapinu í gær. Síðasti HM-leikurinn 24. júní 2014 Þetta þýðir að síðasti leikur Ítalíu á heimsmeistaramóti var frægi leikurinn á móti Úrúgvæ 24. júní 2014. Þetta var hreinn úrslitaleikur um sæti í sextán liða úrslitum og Úrúgvæ tryggði sér 1-0 sigur með marki Diego Godin á 81. mínútu. Leikurinn var hins vegar miklu frægari fyrir annað atvik eða þegar Luis Suárez framherji Úrúgvæ beit Giorgio Chiellini varnarmann Ítala. Beit hann í öxlina Úrúgvæ þurfti sigur til að komast áfram í útsláttarkeppnina á meðan Ítalíu dugði jafntefli. Þegar um 79 mínútur voru liðnar af leiknum og staðan var 0–0 lenti Suárez í samstuði við ítalska varnarmanninn Chiellini á meðan þeir biðu eftir fyrirgjöf. Endursýningar sýndu að Suárez réðst að Chiellini og beit hann í öxlina en í kjölfarið féll Suárez og hélt um andlit sitt. Á meðan ítölsku leikmennirnir mótmæltu við mexíkóska dómarann Marco Antonio Rodríguez fyrir að refsa Suárez ekki fyrir bitið fékk Úrúgvæ hornspyrnu og skoraði. Leikurinn endaði 1–0 fyrir Úrúgvæ sem komst þar með áfram í útsláttarkeppnina og sló Ítalíu út en Ítalir enduðu í þriðja sæti riðilsins. Þá verða liðin sextán ár Bitið leiddi til þess að FIFA setti Suárez í fjögurra mánaða bann frá öllum fótbolta. Hann fór í framhaldinu frá Liverpool til Barcelona. Síðan eru liðin næstum því tólf ár og Ítalar hafa ekki enn ekki spilað leik í úrslitakeppni HM. Næsti möguleiki er síðan á heimsmeistaramótinu 2030 og þá verða liðin sextán ár á milli leikja Ítala í úrslitamóti HM. Það er vissulega búið að fjölga þjóðum á heimsmeistaramótunum en það hefur hingað til ekki verið nóg fyrir Ítali til að enda þessa martröð. 