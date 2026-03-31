Veiði­menn klæði sig í föður­landið á morgun

Kristján Már Unnarsson skrifar
Gunnar Bender, ritstjóri Sportveiðiblaðsins, í slydduéljum við Elliðaár í dag. Gunnar er jafnframt forfallinn veiðimaður sjálfur.
Gunnar Bender, ritstjóri Sportveiðiblaðsins, í slydduéljum við Elliðaár í dag. Gunnar er jafnframt forfallinn veiðimaður sjálfur. Stefán Jón Ingvarsson

Stangveiðitímabilið hefst á morgun, 1. apríl. Ritstjóri Sportveiðisblaðsins býst við að sumsstaðar þurfi veiðimenn að brjóta ís af ánum.

Þegar við hugsum um stangveiði, þá sjáum við gjarnan fyrir okkur grænt gras á árbakkanum, blómskrúð og syngjandi vorfugla. Áköfustu veiðimennirnir láta hins vegar ekki klakastykki og snjóskafla aftra sér frá því að byrja í fyrramálið.

Gunnar Bender, ritstjóri Sportveiðiblaðsins, áætlar að milli 250 og 300 veiðimenn verði mættir á árbakka víða um land á morgun.

„En það er bara spurningin, eru árnar á ís? Það hefur nefnilega gerst oft þegar það er svona kalt eins og núna að þeir hafa þurft að brjóta ísinn af,“ sagði Gunnar í kvöldfréttum Sýnar þar sem við ræddum við hann í slydduéljum á bökkum Elliðaáa í dag.

Það var ekki beint vorlegt við Elliðaár í dag.Stefán Jón Ingvarsson

Sjóbirtingsárnar suðaustanlands opnast á morgun en einnig fjöldi annarra svæða sunnanlands og vestan sem og fyrir norðan.

„Menn klæða sig bara vel. Þetta er náttúrulega agalegur kuldi núna. Ég meina, að þetta skuli koma núna akkúrat þegar allir eru að fara að veiða, þá er þetta ekki góður tími til að fá þetta.

En það er að veiðast oft vel í byrjun. Ef þeir ná að búa til vök á ísinn, þá er hægt að fá fiskinn, því sjóbirtingurinn er í ánni.“

-En þurfa menn ekki að vera ansi miklir veiðinördar til þess að fara af stað við svona aðstæður?

„Jú, jú, en þeir eru búnir að kaupa sér veiðileyfi fyrir löngu og þau kosta töluverðan pening. En þeir láta sig hafa það.

Auðvitað verður bara að klæða sig vel, það er bara föðurlandið og ekkert annað,“ svarar Gunnar en býst við að mönnum geti orðið kalt á fingrunum.

„Það getur nú verið erfitt ef það frýs í öllum lykkjum. Allt er orðið kolfast. Það getur skeð.“

-En er þetta þess virði?

„Já, já, já, þetta er alveg þess virði. Þetta er útiveran. Hún er góð,“ svarar Gunnar Bender hlæjandi hér í frétt Sýnar:

Tengdar fréttir

Gæti orðið kuldaleg veiðiopnun

Kuldakastið sem hefur verið á landinu síðustu vikur gæti haft frekar leiðinleg áhrif á fystu daga og kannski vikur af veiðitímanum.

Vorveiðin erfið sökum kulda og hrets

Það er ekkert grín að vera veiðimaður á köldu vori eins og núna þegar það skellur á rok og hríð með litlum fyrirvara og öll kunnátta fer fyrir veður og vind.

