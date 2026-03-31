„Ég held að Bill Murray sé spámaður,“ segir stórstjarnan Laufey Lín en hún var viðmælandi í hlaðvarpi breska fjölmiðlamannsins Louis Theroux sem var að mæta á streymisveitur í dag. Þar ræddi hún meðal annars um ferilinn, mikilvægi listsköpunar og óvæntan vinskap við ástsæla leikarann Bill Murray.
Það hefur verið ævintýri líkast að fylgjast með velgengni Laufeyjar um allan heim undanfarin ár og ógleymanlegt hvernig hún söng sig inn í hjörtu tugþúsunda Íslendinga með tvennum troðfullum tónleikum í Kórnum fyrr í mánuðnum.
Louis Theroux er vinsæll fjölmiðlamaður sem framleiddi umdeildu heimildarmyndina Inside the Manosphere þar sem hann tekur fyrir samansafn áhrifavalda, vefsíðna og umræðuhópa sem boða róttæka karlmennsku og kvenfjandsamleg viðhorf.
Hann heldur sömuleiðis úti vinsælu hlaðvarpi þar sem hann ræðir við alls kyns fólk og fékk íslensku tónlistargyðjuna til sín í spjall.
„Ég held að það sé ekki gott að kenna ungu listafólki að það sé einungis hin fljótlega, auðvelda eða einfalda list sem nái árangri í dag. Mér finnst það algjörlega röng nálgun og hún er þveröfug við það sem ég ólst upp við sem er klassíska tónlistin,“ segir Laufey í umræðu um hraðann og gervigreindina í listheiminum í dag.
View this post on Instagram
„Ég er svo heilluð af hlutum sem taka langan tíma. Hæg list sem krefst þess af okkur að við tökum okkur tíma til að skilja. Við erum svo háð því að finna strax gildið í einhverju og ýta því frá okkur ef við náum því ekki strax.“
Hún segir að sér finnist jákvætt að skilja ekki eitthvað.
„Í dag er hægt að semja lag á nokkrum sekúndum með gervigreind. En mér finnst öll góð list sem stenst tímans tönn vera sú list sem krefst margra ára undirbúnings. Ég get skrifað lag á tuttugu mínútum en á bak við það eru yfir tuttugu ár af tónlistarnámi og tilveru á jörðinni.
Þess vegna elska ég að fara og sjá ballett eða klassíska tónlist. Hún krefst þess af þér að þú hægir aðeins á þér. Stundum leiðist þér kannski smá eða þú verður ringluð á einhverju og það er gott. Ég held það sé gott stundum að skilja ekki eitthvað.“
Talið barst sömuleiðis að vinskap hennar og Bill Murray en þau unnu meðal annars að tónlistarmyndbandi við útgáfu hennar á jólalaginu Santa Baby árið 2024.
„Hann er mikill vinur minn í dag, segir Laufey og bætir við að þau hafi kynnst hér á Íslandi.
Hann kom til Íslands með tríóinu sínu fyrir tónleika. Ég man að hann kom upp að mér og sagði: Þú munt verða stórkostleg söngkona.“
Laufey segist hafa sagt honum fyrir að hún væri söngkona og hana minnir að einhver í kringum hana hafi sýnt Murray myndband af Laufeyju syngja.
„Ég held hann sé spámaður. Ég hef trúað því innilega frá því við hittumst þarna.
Hann dró mig til hliðar og sagði: Þú ert sterk, kraftmikil kona og þú munt verða stórkostleg söngkona.“
Hér má hlusta á viðtalið í heild sinni.