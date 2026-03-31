Færri strætó­ferðir um páskana

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hægt verður að taka Strætó um páskana samkvæmt sunnudagsáætlun. Vísir/Vilhelm

Strætó verður ekið samkvæmt sunnudagsáætlun alla rauða daga um páskana á höfuðborgarsvæðinu og á sunnudags- og laugardagsáætlun landsbyggðinni. Næturstrætó gengur eins og vanalega páskahelgina.

Það eru:

  • Skírdagur, 2. apríl
  • Föstudagurinn langi, 3. apríl
  • Páskadagur, 5. apríl
  • Annar í páskum, 6. apríl

og á landsbyggðinni:

  • Skírdagur, 2. apríl Ekið samkvæmt sunnudagsáætlun
  • Föstudagurinn langi, 3. apríl Ekið samkvæmt laugardagsáætlun
  • Páskadagur, 5. apríl Ekið samkvæmt laugardagsáætlun
  • Annar í páskum, 6. apríl Ekið samkvæmt sunnudagsáætlun

Leiðir 63, 64, 65 og 81 miða akstur við skóladagatal og verða því ekki í akstri yfir páskana frá 30. mars til 6. apríl.

Á Austfjörðum verður enginn akstur rauða daga á þessum leiðum: 91, 92, 93 og 96. Leið 94 mun aka skv. föstudagsáætlun föstudaginn langa og skv. mánudagsáætlun annan í páskum en enginn akstur er á skrídag og páskadag.

Í Reykjanesbæ verður enginn akstur innanbæjarvagna yfir páskadaga og á Akureyri verður enginn akstur nema á leið A6 á Skírdag 2. apríl og annan í páskum 6. apríl, þá verður ekið samkvæmt sunnudagsáætlun.

