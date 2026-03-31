Færri strætóferðir um páskana Lovísa Arnardóttir skrifar 31. mars 2026 08:22 Hægt verður að taka Strætó um páskana samkvæmt sunnudagsáætlun. Vísir/Vilhelm Strætó verður ekið samkvæmt sunnudagsáætlun alla rauða daga um páskana á höfuðborgarsvæðinu og á sunnudags- og laugardagsáætlun landsbyggðinni. Næturstrætó gengur eins og vanalega páskahelgina. Það eru: Skírdagur, 2. apríl Föstudagurinn langi, 3. apríl Páskadagur, 5. apríl Annar í páskum, 6. apríl og á landsbyggðinni: Skírdagur, 2. apríl Ekið samkvæmt sunnudagsáætlun Föstudagurinn langi, 3. apríl Ekið samkvæmt laugardagsáætlun Páskadagur, 5. apríl Ekið samkvæmt laugardagsáætlun Annar í páskum, 6. apríl Ekið samkvæmt sunnudagsáætlun Leiðir 63, 64, 65 og 81 miða akstur við skóladagatal og verða því ekki í akstri yfir páskana frá 30. mars til 6. apríl. Á Austfjörðum verður enginn akstur rauða daga á þessum leiðum: 91, 92, 93 og 96. Leið 94 mun aka skv. föstudagsáætlun föstudaginn langa og skv. mánudagsáætlun annan í páskum en enginn akstur er á skrídag og páskadag. Í Reykjanesbæ verður enginn akstur innanbæjarvagna yfir páskadaga og á Akureyri verður enginn akstur nema á leið A6 á Skírdag 2. apríl og annan í páskum 6. apríl, þá verður ekið samkvæmt sunnudagsáætlun.